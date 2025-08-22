Кремль. / © Associated Press

В России сделали скептическое заявление о гарантиях безопасности для Украины, которые сейчас активно обсуждают на Западе, и говорят, мол, они не время.

Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, сообщает Sky News.

Российский чиновник заявил, мол, "Запад ставит телегу впереди коня" о попытках прекратить войну в Украине. По его словам, обсуждение возможных гарантий безопасности для Украины "носят достаточно суетливый, нервный и безумный характер".

"Это потому, что у западных чиновников и аналитиков нет четкого видения того, о чем идет речь и для чего это нужно. Они ставят телегу впереди лошади", - нагло заявил он.

В свою очередь, выразился Ульянова, "нужно разработать основные параметры урегулирования", прежде чем предоставлять гарантии безопасности.

В свою очередь, корреспондент издания Айвор Беннетт называет последние комментарии Кремля как "подлив холодной воды" на оптимизм, полученный после саммита в Вашингтоне.

Как сообщалось, на Западе готовится гарантия безопасности для Украины. Они, в частности, должны предотвратить нападение России в будущем. Впрочем, четких деталей пока нет. Однако Украина, Великобритания и западные союзники заявляют, что детали послевоенного соглашения о безопасности будут окончательно согласованы уже в ближайшие дни.

Между тем, глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что якобы Москва согласилась, чтобы безопасность Украины гарантировали "на равной основе" Китай, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция. Он также подчеркнул, что Москва согласна с тем, что гарантии безопасности Украины должна обеспечивать и сама Россия. Мол, серьезно обсуждать этот вопрос без РФ - это "путь в никуда".