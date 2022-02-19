РФ сосредоточила в Украине и у ее границ до 190 тысяч военных – США в ОБСЕ

РФ сосредоточила в Украине и у ее границ до 190 тысяч военных – США в ОБСЕ

Нынешняя мобилизация Россией войск является самой большой в Европе со Второй мировой войны.

Россия сосредоточила у границы с Украиной и на временно оккупированных украинских территориях до 190 тыс. военных.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер во время совместного заседания Постоянного совета и Форума сотрудничества безопасности ОБСЕ, — пишет Укринформ.

"Мы оцениваем, что Россия, вероятно, собрала от 169 тыс. до 190 тыс. личного состава в Украине и вокруг нее, по сравнению с примерно 100 тысяч по состоянию на 30 января. Эта оценка включает военные части вдоль границы, в Беларуси и в оккупированном Крыма; Нацгвардию РФ и другие подразделения внутренней безопасности, дислоцированные в этих районах; и управляемые Россией силы на востоке Украины", — заявил Карпентер.

Россия публично заявила, что только в учениях в Черном море участвуют более 30 кораблей.

"Мы считаем, что десантные корабли Северного и Балтийского флотов были направлены в Черное море для пополнения сил в регионе», – добавил Карпентер.

Нынешняя мобилизация Россией войск является самой большой в Европе со Второй мировой войны. Однако Россия отказалась участвовать в совместном заседании двух директивных органов ОБСЕ, чтобы пролить свет на беспрецедентное наращивание войск РФ. Москва прибегает к распространению дезинформации и лжи и "старается цинично изобразить Украину, НАТО и США как агрессоров, в то же время располагая мощными ударными силами и угрожая вторжением к своему соседу".

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