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РФ создает информационный пузырь о геноциде украинцев в Буче: детали

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РФ создает информационный пузырь о геноциде украинцев в Буче: детали

Генеральный штаб ВСУ / Facebook

После ухода оккупантов из Бучи мира открылись страшные преступления ВС РФ.

В РФ пытаются скрыть факты геноцида украинцев и погрузить россиян в собственную "правду".

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает о факте создания в РФ так называемого информационного пузыря относительно факта геноцида украинцев в Буче.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.

После ухода оккупантов из Бучи мира открылись страшные преступления ВС РФ – изнасилование, пытки и убийства мирного населения по признаку национальности. Все цивилизованное общество содрогнулось от зверств россиян.

Но пропаганде РФ не подходит такая правда, потому что она идет вопреки позиции Кремля об "освободительной спецоперации", поэтому в РФ пытаются скрыть факты геноцида украинцев и погрузить россиян в собственную "правду".

Одним из примеров такой деятельности является отображение поискового запроса "Буча" в поисковиках Google и Yandex.

Так, Google отображает информацию о разрушенном городе и замученных людях, в то время как Yandex показывает исключительно довоенные городские пейзажи.

Вот так и выглядит российская пропагандистская правда. По состоянию на 21:00, 4 апреля в Яндексе изменили результаты по запросу "Буча" на актуальные.

Напомним, после освобождения Киевской области от российских оккупантов зверства путинских армейцев шокировали весь мир — по Сети разлетелись фотографии пыток мирных людей, которых перед варварскими убийствами раздевали, насиловали, морили голодом, связывали и т.д.

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