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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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РФ создает условия для отказа от любого мирного соглашения — ISW

Российские власти продолжают ставить условия относительно подписания мирного соглашения с Украиной. Это доказывают заявления Пескова и Лаврова.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В РФ хотят перевыборов в Украине

В России хотят перевыборов в Украине / © Getty Images

Отрицанием легитимности украинского правительства россияне создают условия для отказа от любого будущего мирного соглашения.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты напомнили заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова.

В частности, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заявил, что «для России важно точно понимать, кто из украинского правительства подпишет документы, которые могут быть сформированы по результатам любого будущего соглашения между Украиной и РФ».

«Комментарии Пескова, вероятно, являются частью давней позиции Кремля по отвержению легитимности президента Украины Владимира Зеленского и всех украинских правительств, начиная с 2014 года. Эта риторическая кампания является частью усилий, направленных на установление условий для выхода России из любых будущих мирных соглашений в выбранный ею момент», — считают в ISW.

Кроме того, эта риторика, добавляют эксперты, продолжают многочисленные требования России, чтобы Украина согласилась на смену руководства.

«Любое будущее мирное соглашение между Россией и Украиной должно содержать четкое признание РФ легитимности украинского правительства и Конституции Украины», — добавили аналитики.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «вопрос о легитимности Зеленского будет иметь принципиальное значение, когда дойдет до подписания мирного соглашения».

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Дата публикации
Количество просмотров
155
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