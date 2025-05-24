В России хотят перевыборов в Украине / © Getty Images

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Отрицанием легитимности украинского правительства россияне создают условия для отказа от любого будущего мирного соглашения.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты напомнили заявления спикера Кремля Дмитрия Пескова.

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В частности, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина заявил, что «для России важно точно понимать, кто из украинского правительства подпишет документы, которые могут быть сформированы по результатам любого будущего соглашения между Украиной и РФ».

«Комментарии Пескова, вероятно, являются частью давней позиции Кремля по отвержению легитимности президента Украины Владимира Зеленского и всех украинских правительств, начиная с 2014 года. Эта риторическая кампания является частью усилий, направленных на установление условий для выхода России из любых будущих мирных соглашений в выбранный ею момент», — считают в ISW.

Кроме того, эта риторика, добавляют эксперты, продолжают многочисленные требования России, чтобы Украина согласилась на смену руководства.

«Любое будущее мирное соглашение между Россией и Украиной должно содержать четкое признание РФ легитимности украинского правительства и Конституции Украины», — добавили аналитики.

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Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «вопрос о легитимности Зеленского будет иметь принципиальное значение, когда дойдет до подписания мирного соглашения».