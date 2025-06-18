РФ строит новый военный гарнизон у границы с Финляндией: спутниковые фото Yle

Армия РФ. / © Associated Press

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Российская Федерация строит гарнизон в Кандалакше для артиллерийской бригады. Это первый конкретный признак постоянного увеличения численности войск в 100 км от границы с Финляндией.

Об этом сообщает Yle со ссылкой на спутниковые снимки.

На спутниковых фото видно, как РФ минувшей зимой приступила к масштабным строительным работам в закрытом военном городке у границы с финской Лапландией. Так, в гарнизоне Лупче-Савино были проведены основные земляные работы и построены несколько новых зданий.

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В Мурманской областной администрации заявляют о строительстве военного городка для новой артбригады РФ и ее личного состава. Кроме того, Москва планирует разместить здесь, по крайней мере, часть инженерной бригады.

Спутниковые снимки, полученные YLE, показывают изменения на военных объектах России на Карельском перешейке. Новое оборудование особенно заметно в гарнизоне Саперне, расположенном на территории бывшего муниципалитета Саккола. Также РФ продолжает военные приготовления в Петрозаводске, крупнейшем городе Республики Карелия.

Издание отмечает, что у России есть две причины для усиления военной активности вблизи Финляндии. Первая – это обучение военного персонала и обслуживание старой техники, чтобы ее можно было использовать для войны в Украине.

Вторая – Москва стремится постоянно усиливать свои войска, в частности, вдоль границы с Финляндией. Военные эксперты говорят: масштаб строительного проекта показывает, что страна-агрессорка нуждается в укреплении своих военных сил в регионе.

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Строительство в Кандалакше

В гарнизоне Лупче-Савино, который является частью города Кандалакша, проведены большие земляные работы и построены несколько новых зданий. Заметим, что Кандалакша – ключевой транспортный узел на краю Белого моря. Лупче-Савино - военный городок, в который можно попасть только по специальному разрешению.

По плану строительства, в этом районе еще должно быть построено около десяти новых построек, ни одно из которых на последних спутниковых снимках не показывает даже фундаментов.

Скрин Yle.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис говорит, что строительные работы в гарнизоне являются частью проекта модернизации закрытых военных городков в 2024-2026 годах. На реконструкцию таких поселений в Мурманской области выделено около 460 миллионов евро.

Эксперт Марко Эклунд отмечает, что стратегическое значение этого региона для России очевидно. Именно в Кандалакше российская территория самая узкая, и это недалеко от финской границы до Белого моря. По мнению России это риск.

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Кремль оправдывает наращивание военного присутствия вблизи финской границы, ссылаясь на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Так, в прошлом году Россия восстановила Ленинградский военный округ сразу за финской границей. Кроме того, усиление войск также заметно в превращении бригад Санкт-Петербургской области в дивизии.

Спутниковые снимки, полученные в YLE.

Как сообщалось, Россия создала новую дивизию, которая может угрожать не только Украине. В русской армии на базе 200-й отдельной мотострелковой бригады 14-го армейского корпуса Ленинградского военного округа была развернута новая, 71-я мотострелковая дивизия. Это может указывать на нарастающую угрозу для стран Балтии.

Заметим, что ранее стало известно, что Россия стягивает войска к границе с Финляндией. С началом полномасштабной войны в Украине Россия перебросила в четыре бригады из Ленинградского военного округа.