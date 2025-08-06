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РФ теперь больше настроена на прекращение огня: Зеленский о переговорах
Зеленский прокомментировал переговоры в Москве Уиткоффа и Путина, выразив надежду, что теперь РФ будет больше склонна к миру.
Президент Владимир Зеленский заявил, что после переговоров спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа Россия, похоже, теперь больше настроена на прекращение огня.
Об этом глава государства заявил во время своего традиционного видеообращения вечером, 6 августа.
Зеленский рассказал, что как раз по дороге из Сумщины, где он находился с визитом, говорил с президентом Дональдом Трампом.
«Это разговор после того, как представитель президента Трампа Стив Виткофф был в Москве. Наша общая с партнерами позиция — она абсолютно конкретная, она абсолютно прозрачная — войну надо заканчивать. И делать это честно. Очень важно делать это честно», — заявил глава государства.
Он добавил, что во время телефонного разговора с Трампом присутствовали европейские лидеры.
«Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули в деталях ни нас, ни США», — сказал он.
Также Зеленский предложил сформировать общую с партнерами позицию на уровне советников по безопасности.
«Для нас, для Украины это очень важно. Украина точно защитит свою независимость. И нам всем нужен долгий и надежный мир. Россия должна закончить войну, которую сама и начала», — подытожил Владимир Зеленский.
Напомним, что встреча Стива Уиткоффа и диктатора Путина длилась два часа. В Кремле назвали разговор «полезным и конструктивным».
Президент США Дональд Трамп также заявил о «значительном прогрессе» после встречи его спецпредставителя Стива Уиткоффа и Путина.