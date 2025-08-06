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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2004
Время на прочтение
2 мин

РФ теперь больше настроена на прекращение огня: Зеленский о переговорах

Зеленский прокомментировал переговоры в Москве Уиткоффа и Путина, выразив надежду, что теперь РФ будет больше склонна к миру.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский / © ТСН

Президент Владимир Зеленский заявил, что после переговоров спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа Россия, похоже, теперь больше настроена на прекращение огня.

Об этом глава государства заявил во время своего традиционного видеообращения вечером, 6 августа.

Зеленский рассказал, что как раз по дороге из Сумщины, где он находился с визитом, говорил с президентом Дональдом Трампом.

«Это разговор после того, как представитель президента Трампа Стив Виткофф был в Москве. Наша общая с партнерами позиция — она абсолютно конкретная, она абсолютно прозрачная — войну надо заканчивать. И делать это честно. Очень важно делать это честно», — заявил глава государства.

Он добавил, что во время телефонного разговора с Трампом присутствовали европейские лидеры.

«Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули в деталях ни нас, ни США», — сказал он.

Также Зеленский предложил сформировать общую с партнерами позицию на уровне советников по безопасности.

«Для нас, для Украины это очень важно. Украина точно защитит свою независимость. И нам всем нужен долгий и надежный мир. Россия должна закончить войну, которую сама и начала», — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, что встреча Стива Уиткоффа и диктатора Путина длилась два часа. В Кремле назвали разговор «полезным и конструктивным».

Президент США Дональд Трамп также заявил о «значительном прогрессе» после встречи его спецпредставителя Стива Уиткоффа и Путина.

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