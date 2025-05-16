РФ требовала "недопустимые вещи": в МИДе прокомментировали результаты переговоров в Стамбуле

Спикер МИД Украины Георгий Тихий / © Укринформ

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В ходе прямых переговоров между Украиной и РФ, которые состоялись в Стамбуле в пятницу, 16 мая, российская делегация озвучила ряд недопустимых требований относительно прекращения огня и окончания войны.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга 16 мая.

«У нас богатый опыт переговоров с россиянами с 2014 года. Поверьте, опыта у нас много. Украинская делегация знает, как вести себя в таких ситуациях, как справиться со всеми вещами, которые мы можем услышать от российской стороны. Украинская делегация отлично справилась, спокойно со всем этим, и наша позиция остается неизменной», — подчеркнул Тихий.

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Он добавил, что прозвучал ряд требований, которые Украина считает неприемлемыми. Поэтому украинская делегация выдерживала спокойный тон и эффективно защищала свою позицию.

При этом спикер не раскрыл подробностей, чего именно требовали россияне, и не рассказал о детальном содержании переговоров.

«Я не могу раскрывать содержание, это некорректно», — подчеркнул Георгий Тихий.

Напомним, по информации The Economist, во время переговоров в Стамбуле делегация РФ угрожала захватить новые области Украины и выдвигала собственные циничные условия.

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