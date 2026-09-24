ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
236
Время на прочтение
2 мин

РФ ударила по Киеву во время разговора Зеленского с конгрессменами о санкциях: президент призвал США ответить

Владимир Зеленский заявил, что Россия атаковала Киев баллистикой именно тогда, когда он обсуждал с конгрессменами США ужесточение санкций и защиту Украины от ракетных ударов.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Зеленский в США

Зеленский в США / © t.me/V_Zelenskiy_official

Российский баллистический удар по Киеву в ночь на 24 сентября пришелся на время встречи президента Владимира Зеленского с американскими конгрессменами, во время которой стороны обсуждали санкционное давление на Россию.

Об этом Зеленский сообщил после встречи с представителями Конгресса США.

"Сегодня россияне нанесли удар баллистике по Киеву как раз тогда, когда на встрече с конгрессменами мы обсуждали закон Линдси Грэма и необходимость ужесточить санкции", — заявил президент.

Зеленский связал продолжение российских ударов с недостаточным, по его мнению, международным давлением на Москву и призвал США усилить санкционные меры. Ранее он уже обсуждал с представителями Конгресса санкции против России и потребность Украины в дополнительных ракетах-перехватчиках.

Отдельно президент отметил необходимость Украины в средствах для перехвата баллистических ракет. Усиление противобаллистической обороны и обеспечения Украины ракетами в Patriot остается одним из вопросов переговоров Киева с Вашингтоном.

В ходе ночной атаки последствия зафиксировали в нескольких районах Киева. Обломки повредили жилые и нежилые объекты, в том числе здания в Днепровском и Подольском районах.

По словам Зеленского, среди зараженных объектов были жилые дома, роддом, энергетическая и логистическая инфраструктура. Президент также сообщил о двух погибших и пострадавших и отметил, что в одном из зданий могли оставаться заблокированные люди.

На встрече с американскими законодателями Зеленский призвал реализовывать санкционные механизмы против России и структур и государств, помогающих ей получать доходы.

Напомним, что ранее сообщалось, что РФ могла выпустить до 22 ракет разных типов: обозреватель раскрыл состав ночной атаки

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie