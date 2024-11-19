РФ угрозами пытается удержать США от разрешения для Украины на дальнобойные удары – ISW

В частности, спикер МИД Мария Захарова пригрозила, что ответ России будет "адекватным и ощутимым".

Российские официальные лица продолжают использовать угрожающую риторику, пытаясь удержать США от публичного разрешения на использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским и северокорейским военным целям в Курской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что в случае подтверждения этого разрешения от США оно станет "мягким ответом" на эскалационное введение Россией северокорейских войск как активных участников боевых действий против Украины.

Также читайте Применение дальнобойных ракет по России может усилить переговорные позиции Украины – эксперт

Представитель Кремля Дмитрий Песков 18 ноября заявил, что США "подливают масло в огонь", и что разрешение на удары ATACMS по российским военным целям станет "качественно новым витком напряжения" и "качественным" изменением участия Штатов в войне.

В Институте обратили внимание, что Песков повторил заявления президента России Владимира Путина от 12 сентября о том, что украинские удары по РФ западным оружием будут означать эскалацию и прямое вовлечение западных стран в войну.

В то же время заявления Путина повторила и спикер МИД России Мария Захарова. Она утверждала, что украинские ракетные удары большой дальности по России станут "радикальным изменением сущности и характера" войны, и что ответ РФ будет "адекватным и ощутимым".

С похожими угрозами выступили депутаты Госдумы и Совета Федерации России. Они утверждали, что страна будет "вынуждена" ответить на эту "эскалацию", в частности, ударами по Украине с использованием неопределенных "новых" систем вооружения. Депутаты также заявляли, что новая ядерная доктрина России обрисует последствия этого решения США.

"Россия ранее не усиливала военную эскалацию против каких-либо предполагаемых нарушений Западом российских "красных линий" – как неоднократно отмечал ISW", – акцентировали аналитики.

Также сообщается, что некоторые российские чиновники и пропагандисты заявляли – якобы официальные лица США еще официально не подтвердили разрешение на удары ATACMS, предположительно пытаясь убедить Вашингтон отказаться от этого решения и опровергнуть сообщения СМИ о соответствующем разрешении. Так, Захарова заявила, что неясно, ссылаются ли западные СМИ, сообщая о разрешении США, на официальные источники. Российский пропагандист Владимир Соловьев также подверг сомнению достоверность сообщений американских медиа.

Ни украинские, ни американские официальные лица не подтвердили информацию о разрешении США на удары ATACMS. В то же время, официальные американские лица отметили, что Россия усилила войну, развернув северокорейские войска вместе со своими силами на поле боя.

Заместитель советника по нацбезопасности США Джонатан Файнер также не подтвердил разрешение на удары, отметив, что Россия усилила войну из-за развертывания сил КНДР на поле боя и серии массированных ударов по украинской энергетической инфраструктуре в ночь на 17 ноября. Файнер прямо ответил Пескову, заявив, что полномасштабное вторжение России в Украину "разожгло огонь".

"Представление Путиным Северной Кореи как новой воюющей стороны в его вторжении в Украину стало большой эскалацией. Разрешение Украине использовать ракеты США против законных военных целей на территории России согласно всем международным законам и законам вооруженных конфликтов является очень ограниченным ответом, и его нельзя разумно характеризовать как эскалацию", – говорится в отчете ISW.

К слову, как заявил экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, разрешение для Украины на применение американского оружия для ударов по целям в глубине территории РФ отменяет политическое решение, которое никогда не должно было приниматься. По словам Волкера, США неоправданно налагали односторонние ограничения на самооборону Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.