РФ угрожает "восстановить" удары по энергетике Украины, которые не прекращались

Несмотря на то, что Россия продолжает бомбардировать украинскую энергетическую инфраструктуру, они предупредили, что будет симметричный ответ.

Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишут росСМИ.

"Четко предупреждаем, что в случае, если "киевский режим" продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в частности, симметричную", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент РФ Владимир Путин отказался предоставить президенту США 30-дневную остановку огня в Украине, которого Вашингтон требовал на пути к прекращению трехлетнего конфликта. Впрочем, Bloomberg пишет, что Трамп назвал победой.

Кроме того, сообщалось, что спецпосланник президента США Стивен Виткофф заявил, что перемирие между Украиной и Россией в сфере энергетической инфраструктуры может быть достигнуто в течение недели.

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