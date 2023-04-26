"РФ уничтожен как государство, но это не конец": российский оппозиционер рассказал, что будет дальше с его страной

Владимир Путин планировал одержать легкую победу над Украиной, что помогло бы ему еще больше укрепить свой диктаторский режим. Он получил затяжную войну, которая угрожает России поражением и последующей катастрофой.

Об этом заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, передает FREEДОМ.

“Планировали укрепить власть путем легкой победы. Планировали отомстить украинской элите за, как говорит Путин, бросок 2014 года, привести Украину в новую Российскую империю, поднять рейтинг до небес, и на этом рейтинге провести остальную жизнь… Они получили затяжную войну, угрожающую поражением, в которой пока не видно ни одного хорошего выхода для Путина и его окружения", — сказал он.

По мнению Гудкова, Россия уничтожена как нормальное государство. Россияне получили международную изоляцию, стали изгоями в мире. Но это еще не конец.

Оппозиционер не берется прогнозировать, какими будут последствия последствия поражения в войне против Украины и международной изоляции. Однако не исключает, что в России разразится масштабная гражданская война.

"Я не исключаю худшего (для россиян. – Ред.) варианта… Худший вариант, когда Россию охватит все пламя масштабной гражданской войны с десятками миллионов беженцев, с распределением ядерного оружия и все остальное, сопутствующее этому процессу. Надеюсь, что нам все-таки совместными усилиями удастся этого избежать", — сказал российский оппозиционер.

Распад РФ: мечта или недалекое будущее

Ранее российский оппозиционер, социолог и экс-депутат Госдумы Игорь Яковенко заявил, что после поражения в войне Россия начнет разваливаться как карточный домик, а на ее территории вспыхнет "война мафиозных кланов за передел собственности и территорий". По его мнению, распад России может начаться с Татарстана.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в свою очередь считает, что РФ начнет "сыпаться" не с Татарстана, а с Кавказа. Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов также не исключает, что Россия может распастись на несколько частей.

Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман также считает, что Россия находится на пути распада.