Массированные удары РФ рассчитаны на подавление украинской ПВО.

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Россия значительно увеличила свои воздушные атаки за последние месяцы, обстреливая Украину большим количеством беспилотников и высокоскоростных ракет, чем когда-либо прежде, поскольку российские силы пытаются добиться значительного прогресса на поле боя.

Об этом пишет CNN.

В издании отметили, что массированные удары РФ рассчитаны на то, чтобы подавить украинскую противовоздушную оборону сначала огромными волнами дешевых дронов, затем скоростными баллистическими ракетами, а затем тщательно спланированно бьющими крылатыми ракетами, чтобы нанести максимальный ущерб. Эксперты говорят, что подход «подавления» позволяет большему количеству ракет пройти через систему.

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Опасные «Цирконы» и большее количество атак

Последняя атака во вторник также включала восемь высокоскоростных ракет «Циркон», которые почти невозможно сбить и которые достаточно мощные, чтобы уничтожить авианосцы. Это самое большое количество «Цирконов», использованных в одной атаке, по данным украинских властей. Ни одна из этих восьми гиперзвуковых ракет не была перехвачена.

Эксперты говорят, что, кроме непосредственного влияния таких атак, они являются частью более широкой российской стратегии, направленной на распространение страха среди простых людей и усиление общественного давления на украинских лидеров с требованием прекратить войну.

«Ключевым фактором роста частоты и масштабов воздушных атак является то, что Россия сейчас действительно пытается одержать любые существенные победы на поле боя», — сказал Томас Виттингтон, научный сотрудник по военным наукам британского аналитического центра Королевского объединенного института войск (RUSI).

Он напомнил, что в апреле Украина впервые с 2024 года фактически вернула себе больше территорий, чем захватила Россия.

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«Это значит, что если вы Россия… ваш механизм военного давления на Украину уменьшается, — сказал Виттингтон CNN. — Я думаю, что, учитывая эту ситуацию на местах, использование воздушных сил, возможно, является единственным направлением, открытым сейчас для российского руководства с точки зрения надежды иметь какое-то стратегическое влияние на Украину».

Ранее в этом году Россия ежемесячно запускала около 5000 ударных беспилотников Shahed. Согласно анализу Центра стратегических и международных исследований (CSIS), аналитического центра, базирующегося в Вашингтоне, в прошлом месяце это количество выросло до более чем 8000.

Но Украина испытывает больше трудностей с перехватом баллистических ракет и гиперзвуковых ракет «Циркон», которые двигаются с невероятно высокой скоростью, и нужны более совершенные перехватчики, чтобы их сбить.

Во вторник по всей Украине была выпущена 41 баллистическая ракета — больше, чем количество ракет, запущенных Россией в течение всего прошлого месяца. Тридцать из них были поражены. Это произошло после того, как президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получает всего около 60-65 ракет-перехватчиков ежемесячно, учитывая производственные ограничения.

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«Для системы Patriot недостаточно ракет; на Ближнем Востоке их было использовано очень много, — заявил во вторник CNN спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат после мощной ночной бомбардировки. — Еще один фактор — это то, как враг разворачивает ракеты, то есть они используют баллистические ракеты против регионов, которые менее защищены от таких ударов».

Эксперты отметили, что, учитывая ограниченные оборонные ресурсы, Киев — главная стратегическая цель и месторасположение правительства — вероятно, будет лучше защищен, чем другие регионы и менее населенные пункты.

В то же время, в издании отметили, что противовоздушная оборона Киева, похоже, была менее активна во время последней волны российских ударов во вторник утром, когда журналисты CNN слышали непрерывные взрывы, но не звук стрельбы контрсистем.

Аналитики ранее выражали обеспокоенность тем, что американские запасы ракет-перехватчиков истощились из-за конфликта в Иране, а также из-за прошлогодней 12-дневной войны между Израилем и Ираном, отмечая, что производство большего количества требует времени.

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Москва в свою очередь представила массовое нападение в качестве возмездия за удар по Старобельску в оккупированной Россией Луганской области.

Стратегия постоянного террора

Несмотря на заявления о возмездии за конкретные украинские атаки, аналитики утверждают, что массированные воздушные атаки России происходят регулярно, а не являются специально запланированными в ответ. Они также являются частью более широкой, постоянной стратегии, направленной на то, чтобы подтолкнуть Киев к капитуляции.

«Они хотят усилить давление на общественность», — сказал Ясир Аталан, научный сотрудник CSIS. Аргумент состоит в том, что рост страха среди граждан Украины, в свою очередь, усилит давление на правительство Зеленского, чтобы оно прекратило войну на условиях Кремля.

«Именно это Россия пытается сделать этими воздушными атаками, особенно направленными на населенные пункты и энергетическую инфраструктуру, — сказал Аталан. — Каждый раз, когда будут проходить переговоры, они захотят закончить их более благоприятным вариантом».

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Ранее в Bloomberg написали, что Европа спешит усадить Путина за стол переговоров, чтобы запустить дипломатический процесс до начала зимних атак РФ.

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