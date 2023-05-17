РФ, вероятно, пытается увеличить тактическое наступление в районе Бахмута – ISW

Российские войска, вероятно, обязались усилить свои тактические наступательные усилия в районе Бахмута, несмотря на очевидное внимание Украины на ограниченных и локализованных контратаках.

Глава «ДНР» Денис Пушилин 16 мая заявил, что российские войска усилили свои силы в районе Бахмута, чтобы стабилизировать ситуацию, а известный российский военный блоггер утверждал, что четыре неизвестных российских батальона развернули на флангах вокруг Бахмута, чтобы помешать украинцам прорывы.

Об этом пишет ISW.

Заявления России о российском подкреплении согласовываются с заявлением замминистра обороны Украины Анной Маляр от 15 мая о том, что российские войска разворачивают дополнительные воздушно-десантные силы для защиты флангов Бахмута, вероятно, из других участков фронта.

По состоянию на 16 мая российские силы продолжали добиваться незначительных успехов в Бахмуте, а Министерство обороны России продолжает утверждать, что российские силы вокруг Бахмута сосредоточены на отражении украинских контратак.

16 мая Минобороны России заявило, что подразделения 4-й ОМСБр (2-й армейский корпус «ЛНР») отразили 10 украинских контратак вблизи Ивановского (6 км к западу от Бахмута).

Украинские военные официальные лица продолжают указывать, что Украина проводит гораздо более ограниченные операции в районе Бахмута, чем российские силы, которые, похоже, возобновили основные усилия в Бахмуте.

16 мая Маляр заявляла, что в то время как украинские войска освободили примерно 20 квадратных километров территории за последние дни, российские войска продолжают добиваться незначительных успехов в Бахмуте.

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Командующий Восточной группировкой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские войска продолжают использовать концепцию «активной обороны» во время контрударов в неопределенных районах близ Бахмута.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый в очередной раз подчеркнул, что главной целью украинской оборонной операции в районе Бахмута является истощение российских сил в этом районе.

ISW имеет геолокационные кадры, опубликованные 16 мая украинских позиций в юго-западном Бахмуте, позволяющих предположить, что украинские силы недавно достигли ограниченных успехов в самом городе. Геолокационные кадры, опубликованные 16 мая, показывают, что украинские силы добились незначительных успехов к востоку от Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута), хотя по состоянию на 16 мая ISW не наблюдала никаких дальнейших достижений Украины вокруг Бахмута.

Сообщения о российском подкреплении в районе Бахмута свидетельствуют о том, что российские силы продолжают сосредотачивать там наступательные возможности, несмотря на оцененные большие усилия по изменению приоритетов операций для подготовки к потенциальным украинским контрнаступлениям. Российские войска также недавно перебросили подразделения 6-й гвардейской мотострелковой дивизии (20-я гвардейская общевойсковая армия, Западный военный округ) в неопределенный район севернее Бахмута, вероятно, с позиций вдоль линии Сватово-Купянск.

Перемещение российских войск из других участков фронта в район Бахмута, вероятно, является ответом на тяглую обеспокоенность россиян по поводу стабильности линии фронта в этом районе на фоне дальнейшей деградации ППК «Вагнера» в наступлении для захвата Бахмута.

«Эти беспокойства, вероятно, были более отчетливыми в последние дни, когда украинские достижения были ограничены вокруг Бахмута и, возможно, побуждали Россию к дальнейшей концентрации тактических наступательных усилий в этом районе. Подкрепление также, вероятно, призвано усилить способность «Вагнера» быстро захватить остальную часть Бахмута и продемонстрировать тактическую победу России перед возможными неудачами во время украинской контрнаступательной операции», — говорится в сообщении.

ISW оценивает, что российское военное командование, вероятно, решило изменить приоритеты операций и усилий поддержки в последние недели, чтобы подготовиться к потенциальным украинским контрнаступательным операциям, хотя непрерывная концентрация на Бахмуте может свидетельствовать о том, что непосредственные тактические проблемы могут подрывать большие усилия.

Что происходит в Бахмуте: подробности

По данным британской разведки на 16 мая, в течение последних четырех дней украинские военные добились тактического успеха в районе Бахмута. Им удалось стабилизировать фланги в свою пользу.

По данным украинской разведки, в целом россияне на фронте переходят к обороне, кроме отдельных направлений и участков, в частности – на Бахмутском направлении.

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