РФ весной может провести новое наступление на украинские территории — Белый дом

Россия может использовать зимний период, чтобы попытаться истощить украинских военных и параллельно восстановить свои силы, перевооружиться и увеличить количество личного состава.

Все это РФ может делать для того, чтобы весной готовиться к новому наступлению на украинские территории.

Такой прогноз высказал координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Мы видим, что россияне продолжают вести наступательные действия в Донбассе. Боевые действия вокруг Бахмута остаются жестокими, даже сейчас, когда мы с вами здесь разговариваем», – сказал представитель Белого дома.

Также российские военные и дальше обстреливают мирную инфраструктуру Украины крылатыми ракетами и стараются усложнить жизнь украинцам.

Поэтому Кирби выразил обеспокоенность США, что российский диктатор Владимир Путин использует зиму для пополнения запасов, провизии, перевооружения сил, пополнения личного состава и возобновления наступательных операций весной.

Поэтому Соединенные Штаты Америки, страны-союзники и партнеры в течение последних недель увеличили поставки военной помощи в Украину, что включает более сложные боевые способности для ведения боев на открытой местности. Это необходимо, чтобы помочь украинским подготовиться к тому, что россияне могут планировать весной.

Кирби также выразил ожидание, что когда погодные условия улучшатся, бои, вероятно, станут более жестокими.

Напомним, что в украинской разведке предупредили об обострении на фронте и россияне в ближайшее время активизируют попытки захватить весь Донбасс, ведь имеют задачу осуществить это до марта. В настоящее время на территории Украины насчитывается до 300 тыс. российских кафиров. В ГУР прогнозируют, что враг продолжит устраивать "мясные атаки" мобилизованными.

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