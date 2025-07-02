РФ возобновила поставки военных товаров: NYT об отсутствии новых санкций США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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С момента возвращения президента Трампа на должность в январе Соединенные Штаты не ввели никаких новых санкций против России. В некоторых случаях администрация ослабила ограничения. А без новых существующие меры утрачивают свою силу.

Об этом говорится в статье The New York Times.

По информации издания, новые фиктивные компании получили возможность направлять средства и критически важные компоненты в Россию, включая компьютерные чипы и военное оборудование, которые в противном случае были бы отрезаны от Кремля.

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Трамп не хочет иметь никаких рычагов влияния на Путина

«Подход Трампа к экономическому государственному управлению состоит в том, чтобы оказывать давление, получать рычаги влияния и пытаться достичь наилучшего возможного соглашения. По какой-то причине, в случае с Россией, он не хочет иметь рычагов влияния на Путина», — сказал Эдвард Фишман, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета.

Санкции против РФ во время администрации Байдена и сейчас

Администрация Байдена в среднем вводила более 170 новых санкций в месяц против организаций, связанных с Россией, с 2022 по 2024 год. Среди целей были производство нефти и оружия, закупка технологий и банковское дело.

В общей сложности администрация Байдена ввела более 6200 блокировок в отношении физических лиц, компаний, судов и самолетов, связанных с Россией. Согласно анализу данных Министерства финансов, проведенному газетой Times, в последние недели пребывания Байдена в должности Соединенные Штаты еще больше усилили давление, выпустив почти втрое больше, чем в среднем за месяц.

Как китайские компании избегают санкций

New York Times отмечает, что последствия этого давления уже начинают исчезать. Обзор торговых записей, онлайн-списков и корпоративных документов, проведенный газетой Times, обнаружил более 130 компаний в материковом Китае и Гонконге, рекламирующих немедленную продажу ограниченных компьютерных чипов в Россию. Ни одна из этих компаний не находится под санкциями.

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Одна из этих фирм, HK GST Limited, рекламирует чипы, необходимые для российских крылатых ракет, в частности, Х-101, которая недавно была использована при ударе по Киеву, в результате которого погибли 10 мирных жителей. Фирма была зарегистрирована в Гонконге девять месяцев назад, а ее сайт был создан в феврале.

Анализ данных хостинга веб-сайтов связывает компанию с сетью из четырех аналогичных дистрибьюторов электроники, включая сингапурскую ChipsX и Carbon Fiber Global, базирующуюся в Китае производитель высокопроизводительных деталей для беспилотников. Все эти компании были созданы в течение последних трех лет.

Резкое изменение санкционирования Соединенных Штатов подчеркивает невмешательство Трампа в дела России, даже несмотря на эскалацию боевых действий.

Отказ от тарифов поразил экспертов, особенно учитывая, что Трамп хвастался способностью импортных налогов привлечь страны к переговорам. По словам Фишмана, он использовал тарифы не только как торговый инструмент, но и как форму санкций.

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Роль ЕС

Отступление Америки позволило Европейскому Союзу взять на себя инициативу по введению санкций против России.

Согласно анализу Times, ограничения ЕС до сих пор были в общем-то гораздо менее комплексными, особенно когда речь идет о компаниях и лицах за пределами России, которые помогают Москве обходить санкции. Эти так называемые сети третьих стран являются важными каналами связи Кремля, чтобы поддерживать свои цепи поставок военного времени.

Количество санкций, введенных Соединенными Штатами на сегодняшний день, превышает количество санкций Европейского Союза более чем в два раза. Но, по словам экспертов, ситуация начинает меняться.

В прошлом Соединенные Штаты возглавляли эти усилия по геополитическим соображениям. «Но это кардинально изменилось. Европа взяла на себя эту роль», — сказал Максимилиан Гесс, научный сотрудник Программы Евразии Института исследований внешней политики.

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Сможет ли Конгресс сказать свое слово

Однако члены Конгресса начали настаивать на законодательных усилиях, направленных против России.

Новый законопроект, совместно предложенный сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, предусматривает введение новых масштабных ограничений. Законодательство включает 500-процентный тариф для любой страны, которая продолжает покупать российские энергоносители, включая Китай и Индию.

Законопроект имеет широкую двухпартийную поддержку, хотя его критики утверждают, что он может перевернуть мировую торговлю и заманить в ловушку союзников в Европе.

Ранее сообщалось, что США приостанавливают военную помощь Украине.

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В Зеленском прокомментировали эту информацию.