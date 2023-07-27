РФ возвращает незначительную часть тел военных погибших в плену, чтобы причину смерти было труднее установить

В Офисе Омбудсмана состоялась встреча с членами семей военнопленных и пропавших без вести 57 ОМПБр.

Об этом говорится в сообщении Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в социальных сетях.

Среди вопросов, которые задавали родные военных, был и вопрос возвращения погибших в плену тел военнослужащих и установление причин смерти.

Так, представитель Уполномоченного Александр Кононенко рассказал, что в настоящее время РФ возвращает тела погибших, в том числе и незначительную часть тел военных, погибших в плену. Однако они это делают спустя длительное время, чтобы причину смерти было труднее установить.

Также сотрудник профильного Департамента Секретариата Уполномоченного Дмитрий Михалев добавил, что Офис Омбудсмана регулярно осуществляет опрос украинцев, освобожденных из вражеского плена. В частности, таким образом проверяются факты нарушения Женевских конвенций в отношении украинских пленных российской стороной, в том числе и факты пыток и смерти в результате. Дополнительно о них Офис Омбудсмана информирует МККК и УВКБ ООН.

Кроме этого, родные задавали вопросы статистики освобожденных из плена, получения информации о близких, находящихся в плену, их идентификации с помощью фото и видео.

Напомним, последний обмен пленными состоялся 6 июля. Тогда из вражеского плена вернули 45 защитников. Среди них — воины ВСУ, Нацгвардии, ГНСУ и двое гражданских.

Также 6 июля из России вернули детей боевой медикине. 6-летнего Рената и 10-летнюю Варвару похитили оккупанты и скрывали это.