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РФ выдвигает условия мира, на которые никто не может пойти: Коваленко объяснил цель врага
РФ стремится сорвать мирные инициативы США, имитируя готовность к переговорам, но фактически готовит новое наступление.
На сегодня Россия сознательно выдвигает такие условия мирного урегулирования войны против Украины, на которые никто не может пойти. В частности, это выход украинских войск с четырех областей.
Об этом руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко рассказал в эфире телеканала «Мы — Украина».
Коваленко отметил, что россияне своими требованиями срывают мирные усилия президента США Дональда Трампа и пытаются обвинить в этом Украину.
«Россия сейчас выдвигает в этом треке условия, на которые сознательно никто не может пойти. Там о необходимости вывести войска из четырех областей, о которых говорит Песков. Они знают, что Украина на это не пойдет. И таким образом они пытаются сорвать мирные усилия президента США Дональда Трампа», — рассказал руководитель ЦПД.
Он также объяснил цель врага.
«А все для чего? Потому что Россия запланировала летнюю военную кампанию, она подтянула резервы в технике, в людях и подготовила наступательные действия на фронте на ряде участков. И уже на ряде участков они ужесточили свои штурмовые действия», — сообщил Коваленко.
Он акцентировал, что изначально Россия демонстрировала, что не хочет мира, но пыталась обвинить в этом Украину.
«Хотя именно Россия не прекращает огонь. Украина давно уже согласилась на всеобъемлющее прекращение огня, на предложение США. Россия до сих пор не соглашается, не хочет прекращать огонь и бьет по гражданским. Виновник войны — исключительно один и это Москва. Они пытаются создать иллюзию, что кто-то другой не хочет завершить эту войну», — высказался руководитель ЦПД.
Напомним, 23 апреля спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что для завершения войны Украина должна вывести свои войска из четырех областей, которые Кремль незаконно вписал в свою Конституцию. Это Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области.