РФ захотела сменить границы в Балтийском море: Германия гневно отреагировала

Намерение Кремля изменить морские границы в Балтийском море с Эстонией, Финляндией и Литвой – это "поджиг границ Евросоюза".

Об этом заявила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок в соцсети Х.

"Мы стоим бок о бок с нашими друзьями в Эстонии, Финляндии и Литве и не воспринимаем такое агрессивное поведение", — подчеркнула Бербок.

По словам дипломатки, Берлин солидарен с партнерами и союзниками по поводу намерений РФ в водах Балтийского моря. Она говорит, что в Германии не воспринимают такое агрессивное поведение Москвы.

Заявление РФ

Москва Times сообщил , что российское Минобороны подготовило документ о том, что стремится объявить часть акватории на востоке Финского залива и вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области своими внутренними морскими водами.

Авторы проекта заявили, что якобы нынешние границы, установленные постановлением Совмина СССР от 1985 года, "не в полной мере соответствуют современной географической ситуации".

Впрочем, впоследствии с сайта правительства РФ пропал проект об изменении морских границ со странами Балтии.

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