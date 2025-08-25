- Дата публикации
-
Категория
Политика
- Количество просмотров
- 54
- Время на прочтение
- 1 мин
РФ заявила о переговорах с Украиной в Беларуси: обсуждали судьбу пленных
Российская омбудсменка Татьяна Москалькова сообщила о встрече с представителем Офиса украинского Уполномоченного по правам человека на территории Беларуси. В центре внимания находились вопросы военнопленных, однако украинская сторона пока официально не подтвердила эту информацию.
Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что провела переговоры с представителем Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. По ее словам, встреча якобы состоялась в Беларуси при посредничестве белорусской стороны.
Об этом Москалькова написала в Telegram
Москалькова уточнила, что стороны обсуждали вопросы, связанные с судьбами военнопленных: возможность воссоединения семей, посещение пленных, организацию передач посылок, а также налаживание обмена письмами между бойцами и их близкими.
В то же время, никаких деталей о результатах переговоров российская омбудсменка не предоставила. Украинская сторона воздерживается от официальных комментариев.
Это заявление прозвучало после масштабного обмена пленными в День Независимости Украины, в результате которого домой вернулись десятки защитников, в том числе журналист Дмитрий Хилюк, бывший мэр Херсона Владимир Николаевенко и т.д.