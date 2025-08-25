РФ заявила о переговорах с Украиной в Беларуси: обсуждали судьбу пленных

Вроде бы переговоры в Беларуси представителей РФ и Украины / © Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова

Российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что провела переговоры с представителем Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. По ее словам, встреча якобы состоялась в Беларуси при посредничестве белорусской стороны.

Об этом Москалькова написала в Telegram

Москалькова уточнила, что стороны обсуждали вопросы, связанные с судьбами военнопленных: возможность воссоединения семей, посещение пленных, организацию передач посылок, а также налаживание обмена письмами между бойцами и их близкими.

В то же время, никаких деталей о результатах переговоров российская омбудсменка не предоставила. Украинская сторона воздерживается от официальных комментариев.

Это заявление прозвучало после масштабного обмена пленными в День Независимости Украины, в результате которого домой вернулись десятки защитников, в том числе журналист Дмитрий Хилюк, бывший мэр Херсона Владимир Николаевенко и т.д.