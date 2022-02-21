РФ заявила о "уничтожении украинских диверсантов": Кулеба требует "немедленно остановить фабрику фейков"

Кулеба категорически опровергает дезинформацию РФ о якобы нападении Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг информацию России, которая заявила о якобы попытке нарушения границы украинской "диверсионно-разведывательной группой". Глава МИД требует от Москвы немедленно прекратить фабрику фейков.

Об этом он написал в своем Twitter.

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"Категорически опровергаю дезинформацию РФ. Украина: не нападала на Донецк, Луганск; не посылала диверсантов или "БТРы" через границу; не обстреливала территорию РФ или КПП на границе; не совершала диверсий", — подчеркнул Кулеба и добавил, что "Украина и не планирует подобные действия".

Кроме того, он заявил, что "требует от РФ немедленно остановить фабрику фейков".

Напомним, в Минобороны России 21 февраля обвинили Киев в том, что якобы наша страна пыталась нарушить границу с РФ. В Москве утверждают, что границу пересекли солдаты и бронетехника.

Следует отметить, что украинские власти неоднократно отмечали то, что намерены вернуть незаконно оккупированные Россией территории только политико-дипломатическим путем, без применения силы.

В свою очередь, министр обороны Алексей Резников рассказал, как оккупанты создали "картинку", чтобы показать принудительный вывоз людей из временно оккупированных территорий. На самом деле, по информации украинской стороны, автобусы, курсировавшие для вывоза граждан в РФ, были полупустыми.

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