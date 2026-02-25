РФ заявила о «ядерной бомбе» для Украины: Китай сделал неожиданное заявление

Флаг Китая. / © Associated Press

Реклама

Россия заявила, что Великобритания и Франция якобы пытаются передать Украине ядерное оружие или «грязные» ядерные бомбы. Китай не располагает информацией об этом.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин, сообщило издание Global Times.

По ее словам, Пекин «нет соответствующей информации». В то же время, КНР настаивает на том, что ядерное оружие не может быть использовано.

Реклама

Китай принципиально всегда настаивал на том, что ядерное оружие не может быть использовано, и ядерная война не должна вестись. Международные обязательства по нераспространению ядерного оружия должны быть добросовестно соблюдены», — сказала спикер китайского МИД.

Новая ядерная риторика России

Российская служба внешней разведки заявила о том, что якобы Великобритания и Франция пытаются тайно предоставить Украине ядерное оружие. Впрочем, традиционно никаких доказательств в Москве не предоставили. Лондон отрицал эти упреки Москвы.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил применить любое ядерное оружие против Украины и даже против тех стран, которые предоставят Киеву такое вооружение.

В свою очередь, помощник президента-диктатора РФ Юрий Ушаков в то же время заявил, что Москва анонсирует переговоры с США из-за мифического ядерного оружия Украины. Мол, эти планы окажут влияние на позицию страны-агрессорки в процессе мирного урегулирования в войне.

Реклама

Украинский президент Владимир Зеленский отреагировал на подобные заявления Москвы. По его словам, эта риторика Кремля не нова и используется как инструмент политического давления. Он также подчеркнул, что в Украине нет ядерного оружия, и это хорошо известно международному сообществу.