Риши Сунак: что известно о новом премьере Великобритании и будет ли он поддерживать Украину

Риши Сунак 25 октября стал 57-м и самым молодым премьер-министром Великобритании после того, как Лиз Трасс ушла с должности после менее двух месяцев, с момента ее избрания главой правительства страны.

Что известно о новом премьере Великобритании

Риши Сунак – 42-летний политик индусского происхождения. Родился он в Саутгемптоне (Великобритания), его родители эмигрировали на юг Великобритании из Восточной Африки.

Его отец работал врачом, а мать руководила собственной аптекой.

Новый премьер Великобритании учился в Винчестерском колледже, Оксфордском и Стэнфордском университетах, где изучал политику, экономику и философию.

Получив степень магистра делового администрирования в Стэнфордском университете, он познакомился со своей будущей женой Акшати Мурти – дочерью Нараяны Мурти, индийского миллиардера и соучредителя гиганта ИТ-услуг Infosys. Супруги воспитывают двух дочерей.

Риши Сунак пришел к политике в 2010, в 2015 – стал парламентарием от Консервативной партии Ричмонда. Уже в 2018 году он занял должность младшего министра в правительстве Терезы Мэй.

В феврале 2020 года стал министром финансов, заняв пост всего за несколько недель до начала кризиса в результате пандемии Covid-19.

Через четыре месяца, в июле 2022 года, он ушел с поста на фоне несогласия с политикой тогдашнего премьера Бориса Джонсона.

После отставки Джонсона Сунак выдвигался на должность премьер-министра и активно критиковал подход оппонентки Лиз Трасс по разрешению экономического кризиса.

Стоит ли Украина рассчитывать на поддержку Великобритании во главе с новым премьером

24 августа 2022 в День Независимости Риши Сунак обратился к украинцам и заверил в безоговорочной поддержке и помощи со стороны Великобритании.

"Мы продолжим поддерживать ваших храбрых бойцов, чтобы защитить ваших граждан, мы продолжим оказывать гуманитарную помощь, чтобы обеспечить вам доступ к лекарствам и еде, и мы будем продолжать предоставлять убежище вашим близким, пока они не смогут безопасно вернуться домой и спать спокойно. И когда они это сделают, я обещаю, что Соединенное Королевство будет другом на всю жизнь и поможет Украине превратиться в преуспевающую, амбициозную и прогрессивную страну, которой вы являетесь", – заявил тогда Сунак.

На этом поигнате украинский независимость день, знают, что люди из Великобритании будут всегда оставаться на своей стороне.



В этот болезненный День Независимости Украины знайте, что народ Соединенного Королевства всегда будет рядом с вами. https://t.co/ujAUxi2ybB pic.twitter.com/r2Acsr8X5H — Rishi Sunak (@RishiSunak) August 24, 2022

В преддверии прошлых выборов премьера Великобритании Сунак заверил, что если его изберут главой правительства, его первой заграничной поездкой станет визит в столицу Украины.

В преддверии выборов лидера Консервативной партии и соответственно премьер-министра Великобритании Риши Сунак обещал сохранить внешнеполитический курс экс-премьера Бориса Джонсона и увеличить помощь Украине в противодействии российской агрессии.

Он также обещал ускорить принятие законов, которые позволят установить контроль над недвижимостью российских олигархов и продать ее еще больше оружия и техники.

23 октября в своем Twitter он похвалил Бориса Джонсона за мощную поддержку Украины и противодействие России. То есть Сунак не изменил позицию по вопросу поддержки Украины.

1/ Boris Johnson удаляется Brexit и большой vaccine roll-out.



Он ехал в наше государство через некоторые из лучших слов, которые были ежедневно, и тогда ходили на Путин и его барбарики в Украине.



Мы должны быть grateful to him for that. — Rishi Sunak (@RishiSunak) October 23, 2022

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