Риши Сунак обещает Украине поддержку до победы уже в этом году

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что его страна будет поддерживать Украину до победы в войне против РФ.

Великобритания будет поддерживать Украину до тех пор, пока не будет обеспечено поражение "агрессии" президента РФ Владимира Путина.

Об этом заявил премьер-министр Британии Риши Сунак во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в Лондон 8 февраля, пишет BBC.

Сунак пообещал, что Великобритания будет поддерживать Украину до победы и делать все возможное, чтобы победа наступила уже в этом году. Он также добавил, что Лондон является ведущим европейским союзником Украины в НАТО.

"Агрессия Владимира Путина никак не может быть успешной, и поэтому мы ускорили и увеличили нашу военную поддержку Украины", — отметил британский премьер.

Напомним, сегодня, 8 февраля, президент Украины Владимир Зеленский полетел в Великобританию на встречу с премьер-министром страны Риши Сунаком.

Позже СМИ сообщили, что Сунак может предложить передать Киеву вооружение дальнего действия во время запланированного визита президента Зеленского.