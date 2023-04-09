Риши Сунак встретится с Джо Байденом в Северной Ирландии: известна дата

Встреча приурочена к 25-летию с момента подписания Белфастского соглашения, которое положило конец многолетнему вооруженному конфликту в Северной Ирландии.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретится с президентом США Джо Байденом в Северной Ирландии 11 апреля. Визит американского президента приурочен к 25-летию с момента подписания Белфастского соглашения, которое положило конец многолетнему вооруженному конфликту в Северной Ирландии.

Об этом пишет Daily Mail.

В пресс-службе британского премьера отметили, что Сунак поздравит Байдена, когда тот сойдет с борта Air Force One.

В среду, 12 апреля, премьер Британии устраивает торжественный ужин в честь годовщины.

Содействовав заключению соглашения в 1998 году, Соединенные Штаты остаются влиятельным голосом в политике Северной Ирландии и пытаются оградить ситуацию в регионе от роста напряжения, вызванного выходом Британии из ЕС.

В марте британская разведывательная служба MI5 заявила о повышении уровня угрозы в Северной Ирландии внутреннему терроризму к "серьезному", что означает высокую вероятность атак, хотя этот шаг не был связан с годовщиной.

Белфастское соглашение – мирное соглашение с целью прекращения конфликта в Северной Ирландии, заключенное 10 апреля 1998 года между правительствами Республики Ирландии и Великобритании, закрепленное главными партиями Северной Ирландии.

Напомним, государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что в настоящее время переговоры о прекращении огня между Украиной и Россией невозможны.

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