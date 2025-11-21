ТСН в социальных сетях

"Риск оттолкнуть Трампа": почему Украина и Европа не отвергают "мирный план"

Киев и Европа не могут отвергнуть «пророссийский мирный план» Виткоффа-Дмитриева из-за риска оттолкнуть Трампа и его помощь.

Светлана Несчетная
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Украина и Европа не могут полностью отвергнуть предложенный США «мирный план» из-за риска оттолкнуть Дональда Трампа.

Об этом пишет обозреватель Sky News Доминик Вагхорн.

Он напоминает, что предложенный план по 28 пунктам был подготовлен переговорщиком Трампа Стивом Виткоффом и кремлевским чиновником Кириллом Дмитриевым без участия Европы и Украины. Он фактически выдает российские требования за мирное предложение.

Этот план появился в болезненное для украинцев время — на фоне разрушительных воздушных атак РФ, на грани потери своего ключевого опорного города, Покровска, и к тому же в процессе серьезнейшего политического кризиса с начала войны.

«Есть подозрение, что Витков и Дмитриев сговорились, чтобы выбрать этот момент для еще большего давления на президента Украины», — отмечает Вагхорн.

Однако, как ни странно, именно это сейчас может помочь президенту Зеленскому побороть кризис, отмечает он.

«В Киеве план Виткова-Дмитриева вызвал всеобщее осуждение и возмущение. У соперников нет другого выбора, кроме как сплотиться вокруг украинского лидера военного времени, столкнувшегося с такими необоснованными требованиями».

Самоуверенность Трампа и страх Европы

План мог быть рожден из преувеличенной веры Дональда Трампа в свои миротворческие способности. К тому же есть опасения, что команда Трампа ищет способы позволить ему полностью уйти от этого конфликта, обвинив украинскую неуступчивость в провале его дипломатии, отмечает аналитик.

В то же время Европа и Украина не могут полностью отвергнуть этот план из-за риска оттолкнуть Трампа:

«Они будут тянуть время и надеяться, что, несмотря на все доказательства, его все еще можно убедить покинуть Кремль и оказать давление на Владимира Путина, чтобы тот прекратил войну, вместо того, чтобы заставить Украину сдаться».

Ранее сообщалось, что США ожидают от Украины согласовать мирный план ко Дню благодарения, 27 ноября.

