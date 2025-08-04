Риск Третьей мировой или смерть глобального Запада: Портников о действиях Трампа 8 августа

Трамп имеет два пути: Портников о том, что будет 8 августа после окончания ультиматума Путину / © Associated Press

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У президента США Дональда Трампа есть два пути после окончания срока ультиматума для Путина 8 августа.

Об этом заявил украинский журналист Виталий Портников в Facebook.

«На самом деле, самым интересным будет не то, что Дональд Трамп скажет 8 августа, самым интересным будет то, что произойдет на следующий день», — отметил он.

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По словам Портникова, никакой «волшебной палочки» в кармане Дональда Трампа нет — только иллюзии в ее наличии.

«Если окажется, что Китай и Индия проигнорируют санкции и продолжат торговлю с Россией, а Россия продолжит войну — скорее всего, так и будет — это будет означать, что Соединенные Штаты не способны навести порядок и установить мир там, где война не пугает мир „глобального Юга“, — рассуждает журналист.

По его мнению, у Трампа есть два пути.

Первый путь

Смириться с собственной беспомощностью и пытаться защитить то, что еще не захвачено «вторым миром». Это смерть геополитической Америки и глобального Запада, отмечает журналист.

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Второй путь

Давить на Россию, Китай и Индию как можно сильнее, усиливать военную помощь Украине, тратить сотни миллиардов долларов на эту помощь и переориентацию американской экономики на противостояние нарушителям мирового порядка.

Портников не исключает, что такой подход будет включать в себя риск начала Третьей мировой войны еще при каденции Трампа.

«Однако другого выхода сохранить Америку великой не существует и никогда не существовало. Трампу придется сделать самый сложный выбор за всю недолгую историю американской государственности», — подытожил Виталий Портников.

Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что решил существенно сократить сроки своего ультиматума для диктатора РФ Владимира Путина — с 50 дней до 12.

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29 июля Трамп выдвинул Путину новый ультиматум — дал 10 дней для достижения договоренностей по Украине.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк спрогнозировал, какие меры предпримет Трамп после завершения дедлайна для РФ.