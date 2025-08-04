- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 550
- Время на прочтение
- 2 мин
Риск Третьей мировой или смерть глобального Запада: Портников о действиях Трампа 8 августа
Портников спрогнозировал, что будет, когда истечет ультиматум Трампа Путину 8 августа.
У президента США Дональда Трампа есть два пути после окончания срока ультиматума для Путина 8 августа.
Об этом заявил украинский журналист Виталий Портников в Facebook.
«На самом деле, самым интересным будет не то, что Дональд Трамп скажет 8 августа, самым интересным будет то, что произойдет на следующий день», — отметил он.
По словам Портникова, никакой «волшебной палочки» в кармане Дональда Трампа нет — только иллюзии в ее наличии.
«Если окажется, что Китай и Индия проигнорируют санкции и продолжат торговлю с Россией, а Россия продолжит войну — скорее всего, так и будет — это будет означать, что Соединенные Штаты не способны навести порядок и установить мир там, где война не пугает мир „глобального Юга“, — рассуждает журналист.
По его мнению, у Трампа есть два пути.
Первый путь
Смириться с собственной беспомощностью и пытаться защитить то, что еще не захвачено «вторым миром». Это смерть геополитической Америки и глобального Запада, отмечает журналист.
Второй путь
Давить на Россию, Китай и Индию как можно сильнее, усиливать военную помощь Украине, тратить сотни миллиардов долларов на эту помощь и переориентацию американской экономики на противостояние нарушителям мирового порядка.
Портников не исключает, что такой подход будет включать в себя риск начала Третьей мировой войны еще при каденции Трампа.
«Однако другого выхода сохранить Америку великой не существует и никогда не существовало. Трампу придется сделать самый сложный выбор за всю недолгую историю американской государственности», — подытожил Виталий Портников.
Ранее президент США Дональд Трамп говорил, что решил существенно сократить сроки своего ультиматума для диктатора РФ Владимира Путина — с 50 дней до 12.
29 июля Трамп выдвинул Путину новый ультиматум — дал 10 дней для достижения договоренностей по Украине.
Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк спрогнозировал, какие меры предпримет Трамп после завершения дедлайна для РФ.