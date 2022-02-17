Риск военной агрессии РФ сохраняется: Шольц и Байден пообщались об Украине

Значительного отвода российских войск пока не наблюдается.

Канцлер Германии Олаф Шольц по телефону пообщался с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом.

Об этом заявил спикер правительства ФРГ Штеффен Гебештрайт, — пишет Укринформ.

Шольц и Байден обменялись мнениями по ситуации в Украине и вокруг нее. Собеседники согласились, что ситуация в регионе остается очень серьезной, учитывая наращивание российских войск вблизи Украины.

"Риск военной агрессии РФ против Украины сохраняется, поэтому требуется высочайший уровень бдительности — значительного отвода российских войск пока не наблюдается", — рассказал Гебештрайт о содержании разговора.

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По его словам, Шольц поделился с президентом США впечатлениями от последних поездок в Киев и Москву. При этом оба лидера приветствовали заявления президента России Путина о том, что дипломатические усилия следует продолжать.

Представитель правительства ФРГ отметил, что важно вступить в конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности, выполнить Минские договоренности и — при поддержке Германии и Франции — достичь прогресса в Нормандском формате.

"Ключ к этому находится в Москве. Россия должна сделать реальные шаги для деэскалации", — подчеркивается в сообщении.

К тому же в Берлине и Вашингтоне в очередной раз подтвердили: в случае дальнейшей военной агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины, Россию могут ожидать чрезвычайно серьезные последствия.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц после встречи в Москве с российским президентом Владимиром Путиным назвал хорошим знаком отведения в места дислокации российских военнослужащих после учений.

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