"Риски очень высокие": Зеленский допустил прекращение переговоров с Россией после зверств оккупантов

"Риски очень высокие": Зеленский допустил прекращение переговоров с Россией после зверств оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры с российской стороной, в том числе с президентом РФ Владимиром Путиным, могут прекратиться, если государство-агрессор продолжит свои зверства.

Российские оккупанты в войне против Украины оставляют после себя одни и те же зверства на разных территориях.

Об этом Зеленский рассказал в интервью польским СМИ.

"Только прямые переговоры (с Путиным – ред.) и прямые договоренности о чем-то будут выполняться. Это мое понимание этого процесса. Но риски, что они полностью закроются – любые разговоры, они очень высоки. Именно из-за последствий, которые РФ оставляет после себя", – рассказал украинский президент.

Он отметил, что российские военные совершают одни и те же зверства на разных территориях Украины.

"Такое ощущение, что у них методичка по убийству и они одинаково действуют на тех или иных территориях, которые мы деоккупируем. Одинаковые процессы, одинаковые форматы пыток, одинаковые последствия", – рассказал Зеленский.

Президент Украины пообщался с представителями польских СМИ

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что переговоры Зеленского с Путиным состоятся, когда будут готовы юридические позиции.

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