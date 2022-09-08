Риторика "шольцев и макронов" по поводу войны в Украине значительно изменилась: Фейгин объяснил, что это означает

Российский правозащитник Марк Фейгин убежден, что США и коллективное Запад будут и дальше помогать Украине, ведь теперь они уже не могут "откатиться назад".

По словам Фейгина, Западу некуда отступать, ведь договариваться с Москвой уже невозможно.

Такое мнение российский правозащитник высказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Сейчас уже невозможно отмотать назад. Потому что ты не можешь поставлять вооружение, а потом сказать: "А что-то мы передумали. Давайте мы не будем поставлять вам вооружение". А куда ты откатишь? У тебя какая есть возможность отойти? В какую сторону? В договоренность с Москвой – о чем? Отступать некуда", – сказал Фейгин.

Он отметил, что риторика представителей США и стран Запада по отношению к российско-украинским отношениям изменилась с "примирительной", как это было в начале полномасштабной войны, на "эскалационную".

"И заметьте: риторика Западной Европы — шольцев, макронов, — которая традиционно была осторожнее, она тоже стала достаточно эскалирующей... Это риторика войны, а никак не попытки спасти лицо Путину, план [премьер-министра Италии Марио] Драги, еще что-то. Мы этого уже месяц-другой-третий не видим и не слышим", – сказал Фейгин.

Правозащитник объяснил, что США и страны Европы "поставили всю репутацию" на победу Украины в войне с Россией и теперь "проиграть уже нельзя".

"Проиграть уже нельзя. Потому что цена такого поражения будет еще выше. "Ну, что же мы столько потратили, столько поддерживали, столько ввалили вооружения, поставили всю репутацию на эту войну – и что ж, проиграть ее теперь? Это ж неизмеримо большую цену заплатят, и это нельзя будет играть ничем", – заявил Фейгин.

По словам эксперта, сегодня Запад "рефлексирует", однако "нужно стимулировать администрацию Джо Байдена" активнее давать Украине необходимое для победы оружие.

"Вот с этим проблема остается. По поводу другого я проблем уже почти не вижу", – сказал Фейгин

Напомним, правозащитник и блогер Марк Фейгин также рассказал, что у президента России Владимира Путина могут быть оперативные двойники, но они вряд ли выходят на публику.

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