Роберт Де Ниро / © Associated Press

Известный голливудский актер Роберт Де Ниро выступил с острой критикой в адрес Дональда Трампа, называя его «инвазивным видом» и «чужаком», намеревающимся «нанести вред» стране.

Об этом он рассказал в интервью MSNBC, передает Новости.Live.

Де Ниро, поддерживая ранее протесты против Трампа «Без королей» (No Kings), подчеркивал необходимость общественного сопротивления.

«Политики признают это: либо столкнуться с гневом Трампа, либо с гневом народа — и они должны больше бояться гнева народа», — заявил тогда актер.

Актер особенно остро оценил личностные качества политика, называя его «существом», не обладающим человеческими чувствами и эмпатией.

«Он [Трамп] — инвазивный вид… существо, не понимающее ничего о человечестве, о людях. У него нет эмпатии. Не знаю, кто что ли он, но он чужд и хочет навредить этой стране. Это что-то глубоко психологическое в нем. Он хочет причинять боль людям, он хочет навредить этой стране. Ему безразлично», — подчеркнул Де Ниро.

Кроме того, Де Ниро критиковал окружающих Трампа, обвиняя их в трусости и попустительстве его действиям.

«Я не понимаю людей в его кабинете, некоторых, как Рубио, как они могут жить с собой после того, что позволили ему сделать? Не встали, даже не вышли, когда впервые встречали [Президента Украины] Зеленского… Рубио смотрел в камеру. Если бы у меня были яйца, он бы вышел», — добавил Роберт Де Ниро.

Напомним, американский чиновник сообщил, что разочарование президента Дональда Трампа по отношению к России достигло новых высот после телефонного разговора госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в понедельник.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев разозлился из-за последних поступков президента США Дональда Трампа. Политик назвал штаты «противником» России и пригрозил новыми ударами по Украине.

Также сообщалось, что новые санкции США против нефтяных гигантов «Роснефть» и «Лукойл» стали решительным ударом по военной экономике России, направленным на перекрытие ее денежных потоков. Вашингтон и ЕС делают ставку на то, что геополитическая выгода превзойдет потенциальные риски для мирового энергетического рынка.