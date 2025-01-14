Роберт Фицо отказался от визита в Киев – вице-спикер парламента Словакии

Ранее словацкий премьер предложил провести встречу с Зеленским на территории Словакии.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо не принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Киев для обсуждения вопроса транзита российского газа через украинскую территорию.

Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии в комментарии российским СМИ.

Напомним, что в понедельник Фицо предложил провести встречу с Зеленским на территории Словакии у границы с Украиной, чтобы обсудить прекращение транзита российского газа.

"Я не намерен еще больше нагнетать напряженность. Хочу полностью сосредоточиться на урегулировании ситуации, связанной с прекращением транзита газа", – заявил политик.

В ответ Зеленский пригласил премьера в Киев, предложив встречу в пятницу.

"Хорошо. Приезжай в Киев в пятницу", – написал он.