"Роботы-убийцы" становятся реальностью: Россия и США внезапно объединились ради оружия будущего

Россия и США открыли путь для создания роботов-убийц / © Фото из открытых источников

Реклама

В начале этого месяца во время закрытых переговоров в Женеве делегации России и США существенно изменили проект соглашения ООН, тайно изъяв из него требования по обязательному человеческому надзору за так называемыми роботами-убийцами.

Об отмене ключевых этических предохранителей для автономного оружия пишет The Express со ссылкой на отчеты правозащитников.

Реклама

«Вашингтон и Москва сознательно пытаются максимально ослабить этот важный международный проект», — заявила исполнительный директор коалиции Stop Killer Robots Николь ван Ройен.

Реклама

Тайные переговоры без камер

Изменения были приняты после трех лет сложных дискуссий в рамках Конвенции ООН об обычном оружии. В ходе финального этапа переговоров продолжительностью около пятнадцати часов делегации Москвы и Вашингтона привлекли рекордно большие команды юристов.

Осведомленные источники рассказали американским журналистам, что при согласовании этих противоречивых договоренностей в зале выключили камеры и выгнали всех независимых наблюдателей.

Отмена контроля за ИИ

Обновленный проект документа полностью утратил четкие формулировки относительно предсказуемости, общей надежности и стандартов проектирования такого новейшего оружия. Из текста также исчезло критически важное требование об обязательной проверке живым человеком сгенерированных искусственным интеллектом целей перед непосредственным ударом.

Представители правозащитных организаций открыто предупредили, что отсутствие жесткого контроля существенно снизит ответственность сторон за случайные жертвы среди гражданского населения.

Реклама

Война в Украине на фоне новых угроз

Опасность бесконтрольного использования новейшего оружия выглядит особенно тревожной на фоне регулярных российских ударов по Украине, которые ежедневно уносят жизни мирных граждан. Только во время последних ночных бомбардировок в Сумах и Запорожье под завалами собственных домов снова погибли четыре невинных человека.

В то же время президент США Дональд Трамп в своем утреннем интервью в очередной раз призвал Владимира Зеленского поскорее пойти на прямое соглашение с диктатором Владимиром Путиным для завершения войны.

Автономное оружие и искусственный интеллект — последние новости

Искусственный интеллект уже постепенно переходит от вспомогательного инструмента к системам, способным самостоятельно выполнять отдельные боевые задачи. В Украине впервые зафиксировали автономные дроны, которые, по словам производителя, самостоятельно обнаружили и уничтожили военных. В то же время украинские военные отмечают, что полностью автономные системы, которые сами выбирают и поражают цели без участия оператора, в их подразделениях не используются.

Параллельно разработчики работают над другими видами вооружения, в которых решения частично передаются алгоритмам. В частности, в Украине создают мины с искусственным интеллектом, способные автоматически распознавать объекты и определять, нужно ли активироваться. Разработчики рассматривают возможность автономной работы таких систем, что вновь поднимает вопрос о границах между автоматизацией и решением человека о применении оружия.

Реклама

Еще одно направление — автономные рои беспилотников. Благодаря боевому ИИ дроны могут действовать более автономно, самостоятельно корректировать маршрут и выполнять задачи в пределах одной миссии. Такое развитие технологий показывает, почему вопросы человеческого контроля за вооружением с ИИ все больше выходят за пределы чисто технической дискуссии в плоскость этики и глобальной безопасности, где на кону стоят жизни тысяч мирных людей.

Новости партнеров

Новости партнеров