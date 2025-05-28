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Родственник Юрия Бойко уходит из руководства государственной Укргидроэнерго - СМИ
Генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, являющийся близким родственником лидера бывшей пророссийской партии ОПЗЖ Юрия Бойко, в ближайшее время может быть уволен из госкомпании.
Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правительстве.
"В среду заявление Сироты должен рассмотреть Набсовет компании, который и примет финальное решение. С вероятностью 99% он будет уволен", - говорит источник издания.
Сирота возглавляет государственную Укргидроэнерго с 2010 года и был назначен во времена, когда Юрий Бойко возглавлял Министерство энергетики.
Игорь Сирота является сватом Юрия Бойко. Дочь руководителя «Укргидроэнерго» Роксолана Сирота – известная как певица Roxolana – замужем за одним из сыновей Юрия Бойко, пишет espreso.tv .
По данным наших денег, именно Бойко лоббировал назначение Сироты руководителем госкомпании. Он возглавлял Укргидроэнерго 15 лет.