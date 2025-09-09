Роковая ошибка Трампа: CNN объясняет, почему его расчет относительно Путина был ложным

Дональд Трамп и Путин / © Associated Press

Реклама

Надежда президента США Дональда Трампа на то, что сила его личности заставит Владимира Путина заключить мир, оказалась слишком оптимистичной. Эта вера, по сути, стала иллюзией, которая, возможно, была приятна обоим лидерам.

Об этом в статье для CNN написал обозреватель по вопросам международной безопасности Ник Пэйтон Уолш.

Эту уверенность подпитывал поспешный стратегический вывод о том, что Москва может стать потенциальным союзником США против Китая, а не тем, что все больше превращается в энергосырьевого вассала Пекина, отмечает аналитик.

Реклама

Сообщается, что эта ошибочная интерпретация дорого обошлась Украине — и в плане шаткой публичной поддержки со стороны США, и в том, что дала России окно возможностей для холодного продвижения войск на фронте. Однако впоследствии Вашингтон все же «вынес очевидные и ценные уроки».

Безжалостные воздушные удары по Киеву на деле отражают результат зашедшей в тупик российской дипломатии: Москва просто не хочет мира. Об этом также говорит удар по Кабинету министров Украины.

«И независимо от того, произошло это целенаправленно или стало следствием падения обломков перехваченных дронов, это произошло после другого удара, задетого по офисам ЕС и Британского совета», — подчеркивает Пэйтон Уолш.

По словам Уолша, гибель украинских детей остается единственной, что, похоже, по-настоящему затрагивает Трампа. Однако также в материале говорится, что бункерный дед больше не пытается задобрить Трампа, поэтому спецпосланник президента США Кит Келлог справедливо назвал последние атаки «эскалацией».

Реклама

Аналитик отмечает, что это не случайно: на прошлой неделе Путин вернулся из Пекина, где получил демонстративную поддержку от Си Цзиньпина, стремящегося показать миру собственный «непрогибающийся» блок. Это лишь укрепило в Москве ощущение, что дорога впереди еще длинная.

«Прогноз на ближайшие месяцы пасмурный. Путин может конвертировать давление своих войск на востоке Украины в территориальные приобретения стратегического значения. Трамп же, вероятно, столкнется с трудностями: придумать экономический ответ, достаточно болезненный для Москвы, чтобы изменить его курс, но в то же время достаточно мягкий, чтобы оставить открытыми каналы дипломатии», — подчеркнул Пейтон Уолш.

По мнению аналитика, это «невыполнимая» задача — отчасти из-за запутанного мышления самого Трампа, но главное — потому, что Путин просто не хочет мира.

Прошедшие восемь месяцев были потрачены президентом США напрасно в плане подготовки к выживанию Украины и обеспечению европейской безопасности. Бесполезное сближение с Москвой и подрыв трансатлантического альянса, который Вашингтону все еще понадобится в будущем, лишь усугубили положение. Но они преподали бесценный урок новой администрации президента, считает автор. Поэтому теперь даже у Трампа «не может быть иллюзий».

Реклама

Ранее сообщалось, что Трамп выразил недовольство последними обстрелами Украины и анонсировал новый разговор с Путиным.