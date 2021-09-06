"Роль руководства несколько переоценена": Стефанчук ответил, может ли изменить Разумкова в должности спикера Рады

Руслан Стефанчук уверяет, что та должность, которую он сейчас занимает, его "полностью удовлетворяет".

Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук, комментируя слухи о якобы его назначения на место спикера парламента Дмитрия Разумкова, заявил, что такую информацию распространяет тот, кто в ней заинтересован, и своей должностью он вполне доволен. В то же время из-за распространения этих слухов со Стефанчука сняли некоторые полномочия.

Об этом сам Стефанчук заявил в интервью "РБК-Украина".

Он заверил, что должность вице-спикера Верховной Рады, которую Стефанчук сейчас занимает, его полностью удовлетворяет, она наиболее соответствует его уровню квалификации и является тем местом, где он мог бы реализоваться лучше всего.

"После активного распространения этой информации я впервые столкнулся с тем, что мне даже сложно кому-то оппонировать насчет ее. Потому что она появилась ниоткуда, из каких телеграмм-каналов, затем она была распространена массово во всех СМИ. А самое забавное словосочетание в этом контексте — это "доверенные источники". Если у кого есть информация более достоверная чем та, которой владею я, то готов оппонировать. Но я точно знаю, что эту информацию распространяет тот, кто в ней заинтересован. Если зажигаются звезды, то это кому-то нужно" — сказал Стефанчук.

В то же время, по его словам, после распространения этих слухов на сайте парламента в разделе "топ-новости" не являются новости с его участием, его перестали приглашать на внутренние совещания и встречи, помимо традиционных "понедельничных апараток".

Также с него сняли некоторые полномочия первого заместителя председателя, которые считаются традиционными для его должности. Впрочем, Стефанчук заверил, что он не склонен усматривать какую конспирологию и думает, "что это скорее какие-то внутренние аппаратные нюансы".

"Всегда, еще от парламента под председательством Ивана Степановича Плюща и к нашей каденции, на первого заместителя возлагались по поручению председателя Верховной рады функции по международной и межпарламентской деятельности. Это работа с иностранными коллегами-парламентариями. Я активно занимался этим направлением. В то же время недавно почему-то впервые в истории украинского парламентаризма с меня как первого заместителя председателя эту функцию передали заместителю председателя. Были рассеяны и некоторые другие традиционные для первого вице-спикера функции. Возможно, так и лучше — я этого сказать не могу, но такие факты есть", — пояснил Стефанчук.

Также он пояснил, что кто-либо из руководства ВР — это такой же нардеп, как другие 450 избранников, поскольку в Раде нет руководителей и подчиненных, и все равны, а поэтому "роль и значение руководства несколько переоценены".

Напомним, Руслан Стефанчук заявил, что есть формальные обстоятельства для роспуска парламента, однако этого пока никто не собирается делать.

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