Роль Трампа в окончании войны в Украине: Орбан сделал амбициозное заявление

Если кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп одержит победу на выборах, то он не будет ждать инаугурации, чтобы принять меры по прекращению войны в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает Politico.

"Трамп будет действовать немедленно. Мы, как европейские лидеры, не можем терять времени, потому что между выборами и инаугурацией нового президента не будет двух-трех месяцев, как это обычно бывает. Мы должны реагировать сначала интеллектуально, философски, потом стратегически, а затем — на уровне действий как можно скорее", — заявил Орбан.

Венгерский премьер подчеркнул, что 7 ноября в Будапеште запланирован неформальный саммит европейских лидеров. Он пройдет через два дня после президентских выборов в США.

По словам Орбана, этот неформальный саммит — "наиболее подходящая возможность обсудить, что мы должны думать индивидуально и как сообщество о результате (войны — Ред.), и как оценить, что нужно делать после этого".

Напомним, ранее Виктор Орбан сравнил президента Украины Владимира Зеленского и "фюрера" Владимира Путина. Мол, оба президента воюющих стран не хотят прекращать боевые действия.

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