Роль Турции в окончании войны: дипломат объяснил визит Фидана в Москву и Киев

Глава МИД Турции Хакан Фидан / © Associated Press

Реклама

Украинский дипломат Роман Бессмертный высказался о роли Турции в окончании войны в Украине и объяснил, чего ожидать от поездки главы турецкого МИД Хакана Фидана в Москву и Киев.

Об этом Бессмертный рассказал в интервью на YouTube-канале «Мы — Украина«.

По мнению дипломата и политика, Турция еще не задействовала все свои рычаги для того, чтобы склонить Россию на сторону более конструктивных разговоров о мире в Украине.

Реклама

«С моей точки зрения, у Турции нет никакого маневра. Мы переоцениваем ее роль. Твердость позиции Реджепа Тайипа Эрдогана — это цитирование устава Организации Объединенных Наций, оказание Украине помощи и фактическое обеспечение Российской Федерации экономическим маневром, способностью финансировать оборонку из-за того, что Турция по сути стала ключевым энергетическим хабом для России. Это все последствия европейско-турецких отношений. И сказать никто ничего не может Эрдогану», — высказал мнение Бессмертный.

По его словам, что касается НАТО, то эта позиция Турции обсуждалась еще во время ее вступления в Альянс.

«Потому что это приграничная страна, и тогда, после Карибского кризиса, когда это решение принималось, то по сути Турции была отведена роль этакого хаба в диалоге между христианским и мусульманским миром», — объяснил дипломат.

Он отметил, что нынешняя поездка Фидана в Москву — это позиция консультаций о месте, времени проведения, в принципе способности провести новый раунд переговоров России и Украины.

Реклама

«И в нынешней ситуации, с моей точки зрения, необходимо было в украинской стороне начать свою подготовку», — добавил Бессмертный.

Напомним, накануне глава МИД Турции в Москве встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним пути прекращения войны в Украине. Фидан также встретился с главой российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимиром Мединским.

Кроме того, 27 мая Фидан встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым, которому заявил о готовности Турции принять новый раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле. Лавров согласился на предложение турецкого коллеги.

После этого Фидан отправится в Киев, чтобы обсудить с украинскими официальными лицами результаты недавних контактов с российской стороной.

Реклама