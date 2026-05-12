Роль Зеленского и залог за Ермака: в НАБУ и САП рассказали детали дел "Династия" и "Мидас"

Дело "Династия" / © ТСН

Реклама

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) будет просить суд избрать для бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей. Это заявление прозвучало во время совместного брифинга руководителей САП и НАБУ по поводу расследования дела о легализации сотен миллионов гривен.

ТСН.ua собрал все подробности.

О позиции стороны обвинения сообщил глава САП Александр Клименко. По его словам, кроме ареста прокуроры будут просить суд определить возможность внесения залога.

Реклама

«Ее размер планируют установить на уровне 180 млн грн», — отметил Клименко. Судебное заседание должно начаться сегодня.

Детали дела Династия: 460 миллионов на элитном строительстве

К слову, Андрею Ермаку сообщили о подозрении по делу о легализации средств на строительстве поместий в коттеджном городке «Династия» под Киевом. По данным следствия, организованная группа через кооператив «Солнечный берег» и наличные расчеты «отмыла» более 460 млн грн (около 8,9 млн долл.) в течение 2021-2025 годов. Действия фигуранта квалифицированы по ч. 3 ст. 209 УК Украины.

Сам Андрей Ермак ранее отрицал свою причастность, называя расследование последствием «публичного давления на стражей порядка». Его адвокат также настаивает на безосновательности подозрения.

Статус президента и операция Мидаса

Во время брифинга директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос расставил акценты на фигурантов расследования.

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский не фигурировал и не фигурирует в рамках досудебного расследования НАБУ или САП. В том числе в досудебном следствии по делу о строительстве поместий в коттеджном городке Династия», — заявил Кривонос.

Также на брифинге отметили, что у секретаря СНБО Рустема Умерова статус свидетеля по делу.

Он также добавил, что другие версии следствия по принадлежности окончательного имущества проверяются, однако детали пока не разглашаются. Отдельное внимание было уделено масштабной операции «Мидас». Александр Клименко подчеркнул, что ни одно из руководителей направлений, вовлеченных в операцию, не знал обо всем масштабе расследования.

«Если бы произошла утечка, это только от меня лично или руководителя НАБУ. Некоторые направления расследования вам известны, но некоторые до сих пор скрыты, общество узнает о них позже», — подчеркнул руководитель САП.

Реклама

Расследование в оборонной сфере и давление на экспертов

НАБУ и САП также подтвердили, что расследование не ограничивается только строительством. С февраля 2025 года продолжается проверка ряда производителей украинского вооружения, в том числе производителей дронов и закупок бронежилетов.

Семен Кривонос подчеркнул, что правоохранители сталкиваются с серьезными вызовами в ходе досудебного следствия. В частности, Александр Клименко сообщил о вопиющих фактах влияния на ход дела.

«Экспертам по делам НАБУ и САП угрожают мобилизацией и давлением на родных», — заявил Клименко.

На вопрос журналистов, почему подозрение Ермаку вручили только сейчас, в ведомствах ответили, что сроки зависят от объема и достаточности собранных доказательств. Правоохранители уверяют, что их главная задача — подготовить безупречную доказательную базу для суда, чтобы наказание было неотвратимым.

Реклама

Дело «Династия» — последние новости

Напомним, правоохранители разоблачили организованную группу, которую подозревают в отмывании больших сумм денег из-за строительных проектов. Подозрения также объявили еще шести фигурантам дела. По данным СМИ, вероятно, среди них бывший вице-премьер Алексей Чернышев и бизнесмен Тимур Миндич.

Ситуацию прокомментировали и в офисе президента. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин заявил: «Этот контекст уже давно существует в СМИ и широко освещается, поэтому чему здесь удивляться. Как видим, процессуальные действия еще продолжаются, поэтому рано давать оценки».

Новости партнеров