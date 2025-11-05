Росгвардия на ТОТ Херсонщины проводит рейды: ищут и уничтожают украинскую символику

Флаг / © Unsplash

Активисты движения "Желтая Лента" сообщают о новой волне проверок в Генической, Скадовской, Таврической и Новой Каховке. Оккупационные силы обходят дворы и улицы в поисках украинских флагов и символов сопротивления.

Во временно оккупированных городах Херсона российские силовики снова активизировали репрессивные действия против проявлений украинской идентичности. Как сообщает движение сопротивления "Желтая Лента", Росгвардия запускает отдельные патрули, проверяющие дворы, остановки и общественные места, ища украинскую символику - рисунки флагов, надписи и другие знаки поддержки Украины.

Силовики работают вместе с коммунальными службами — сразу зарисовывают или срывают найденное. По словам активистов, такие рейды проходят регулярно, когда оккупанты замечают, что в городах снова стало больше желто-голубых отметок, лент или надписей.

"Украинские символы продолжают появляться, несмотря на репрессии. Люди показывают, что Херсонщина — это Украина", — отмечают в "Желтой Ленте".

Местные жители говорят: каждое появление украинских цветов на улице становится актом неповиновения и напоминанием оккупантам, что их присутствие временное.

