Росгвардия на ТОТ Херсонщины проводит рейды: ищут и уничтожают украинскую символику
На оккупированной Херсонской области Росгвардия снова проводит рейды против украинской символики: в Геническе, Скадовске, Таврической и Новой Каховке силовики обходят дворы и улицы, зарисовывают флаги и срывают надписи, привлекая к этому местных коммунальщиков.
Активисты движения "Желтая Лента" сообщают о новой волне проверок в Генической, Скадовской, Таврической и Новой Каховке. Оккупационные силы обходят дворы и улицы в поисках украинских флагов и символов сопротивления.
Во временно оккупированных городах Херсона российские силовики снова активизировали репрессивные действия против проявлений украинской идентичности. Как сообщает движение сопротивления "Желтая Лента", Росгвардия запускает отдельные патрули, проверяющие дворы, остановки и общественные места, ища украинскую символику - рисунки флагов, надписи и другие знаки поддержки Украины.
Силовики работают вместе с коммунальными службами — сразу зарисовывают или срывают найденное. По словам активистов, такие рейды проходят регулярно, когда оккупанты замечают, что в городах снова стало больше желто-голубых отметок, лент или надписей.
"Украинские символы продолжают появляться, несмотря на репрессии. Люди показывают, что Херсонщина — это Украина", — отмечают в "Желтой Ленте".
Местные жители говорят: каждое появление украинских цветов на улице становится актом неповиновения и напоминанием оккупантам, что их присутствие временное.
