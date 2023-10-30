Россией будут руководить до 12 человек: что будет происходить после смерти Путина и кто станет "у руля"

После смерти президента-диктатора России Владимира Путина страной будут руководить 10-12 человек. "Основная скрипка" будет у Патрушева, Бортникова и Королева (первый заместитель Бортникова – ред.), у Чемезова. Именно эта группа будет управлять Российской Федерацией.

Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал профессор Валерий Соловей.

"Патрушев (секретарь СНБО РФ – ред.) настаивает и предлагает очень упорно кандидатуру своего сына Дмитрия Николаевича Патрушева, министра сельского хозяйства. Сразу скажу, что ни Мишустин (председатель правительства РФ – ред.), ни Собянин (мэр Москвы – ред.) кандидатами не являются — ни одна элитная группировка их не рассматривает. Шойгу (министр обороны РФ — ред.) мечтает — привез из Тувы в свое имение подмосковных тувинских шаманов, чтобы в ночь смерти Путина они совершили обряд на наделение Шойгу верховной властью", — пояснил он.

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Как рассказал Соловей, после смерти диктатора Владимира Путина в политике России поначалу ничего не изменится, более того – может произойти эскалация. Ведь Николай Патрушев настроен жестко. Он готов пойти на мир с Украиной, но только с сильной позицией.

"Позиция состоит в том, что Россия не возвращает вообще ничего и вынуждает Украину к миру. С этой целью предполагается овладеть Авдеевкой, это серьезная операция. Несмотря на те колоссальные потери, которые несут российские вооруженные силы, в Генштабе питают уверенность, что Авдеевкой удастся овладеть. Сейчас в российском генштабе сдержанный оптимизм", — говорит профессор.

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Валерий Соловей подчеркнул, что хоть ситуация крайне запутана, но военные действия эта группа останавливать не собирается.

"Она готова выйти на мирный трек, не намерена терроризировать дальше Украину, но хотела бы выйти на мирный трек на своих условиях. Эту сделочную позицию надо усиливать. Другое дело, что когда начнется политический кризис, а он неминуемо начнется, будет серьезным и масштабным, думаю, будет уже не до Украины. Соответственно, вся стратегическая диспозиция может кардинально перемениться, Москве будет уже не до того, что происходит на Запорожском, Херсонском направлении и Донбассе", — пояснил он.

Слухи о смерти Путина

Вечером 26 октября сеть облетела новость о том, что диктатор России Владимир Путин умер, а в стране якобы начинается переворот. Анонимные источники писали, что информация о смерти диктатора – под семью замками, а врачей даже закрыли в комнате с трупом Путина, а все указания отдает секретарь Совета безопасности Российской Федерации Патрушев.

Однако разведка Украины эту информацию не подтвердила. Там объяснили, что слухи о смерти Путина распространяют анонимные телеграмм-каналы, подконтрольные РФ. Делаться это может для того, чтобы посмотреть на реакцию, в частности граждан России.

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