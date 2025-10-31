России будет трудно из-за санкций США: Зеленский озвучил подсчеты

Президент Украины Владимир Зеленский / © Getty Images

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после введенных со стороны США санкций против российских нефтяных гигантов «Роснефть» и «Луйкойл» Москва в 2026 году потеряет 50 млрд долл. Глава государства подчеркнул важность уменьшения импорта российских ресурсов ключевыми странами.

Об этом президент сказал на брифинге по результатам совещания по санкциям против российских нефтяных компаний.

Последствия санкций США для России

Зеленский рассказал о последствиях для России от введенных Соединенными Штатами нефтяных санкций.

Реклама

«После этих санкций Россия, по нашим данным, потеряет 50 миллиардов долларов США в следующем году. Значит, и рассчитано, что эти ключевые страны, которые увеличили экспорт, что мы с США будем работать над тем, чтобы максимально уменьшить этот импорт на ресурсы из Российской Федерации», — сказал президент Украины.

Он отметил важность уменьшения импорта российских ресурсов ключевыми странами, особенно выделив Китай, который является крупнейшим «помощником в этой войне» с импортом на 120 млрд долл.

«Потому что вот пример Китая. Например, Китай импортировал на 120 миллиардов. Оказывается, от того, что США вводят санкции, сокращение будет 50, а импорт только Китая — 120 миллиардов. Самый большой игрок, помощник в этой войне — это факт. Было 120 миллиардов — это серьезная сумма. Сейчас поймете, насколько это серьезная цифра», — рассказал Зеленский.

Он призвал партнеров не делать исключений, как это пытается сделать Венгрия.

Реклама

«Надеемся также, что партнеры не будут делать исключения после санкций. Мы знаем, что Венгрия работает над тем, чтобы они были исключены и продолжали импортировать (нефть — ред.). Это важный аспект, мы также будем этим заниматься», — сказал глава государства.

Дефицит бюджета РФ в 2026 году

Также президент Украины отметил, что дефицит российского бюджета может достичь 100 млрд долл.

«Далее важно также, чтобы европейцы, мы понимаем, что они приняли эти решения, после особенно этих четких санкций на „Лукойл“ и „Роснефть“, очень важно, чтобы и различные институты, компании, активы, нефтяные заводы на территории Европейского Союза не работали. Далее мы понимаем, что где-то это может привести к дефициту бюджета России на следующий год до 100 миллиардов. Здесь у нас разная аналитика: у разведки — более скептически, Министерство иностранных дел — более позитивно. Это такой будет дефицит», — рассказал Зеленский.

Он также объяснил, почему важно понимать, каким будет дефицит российского бюджета.

Реклама

«Надо все сравнивать с тем, сколько они будут терять денег на войну. Для нас, для украинцев, это важно. По нашим данным, они рассчитывают на бюджет следующего года — 210 миллиардов», — сообщил президент.

К слову, президент РФ Владимир Путин назвал новые введенные 22 октября санкции США против его страны «недружественным актом» и попыткой давления, которая не способствует укреплению российско-американских отношений.

В свою очередь Зеленский заявлял, что санкции США, введенные президентом Дональдом Трампом, являются прямым сигналом Путину: либо садиться за стол переговоров, либо готовиться к получению Украиной дальнобойного оружия. Зеленский пояснил, что Трамп таким образом показывает Путину, что «окно открыто», намекая на возможную передачу Киеву ракет «Томагавк» в случае отказа от переговоров.