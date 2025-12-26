России будет несладко: Климкин объяснил стратегию Трампа по давлению на Путина

Владимир Путин и Дональд Трамп / © ТСН

Президент США Дональд Трамп не хочет, чтобы Россия потерпела фундаментальное поражение. Однако он активно создает экономические проблемы для Кремля, чтобы заставить президента России Владимира Путина к уступкам в договоренностях по экономике и бизнес-контрактах.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает «24 Канал».

Стратегия Трампа в отношении Путина

По оценкам Климкина, Трамп пытается усиливать давление на Кремль через санкционные механизмы и ухудшение финансовой ситуации России. Он отметил, что американский лидер намерен вести диалог и определенное сотрудничество с Москвой, однако не на основе равноправия. Трамп применяет дополнительные инструменты воздействия на РФ. Для Украины принципиально важно, чтобы такие действия не происходили без учета ее интересов.

«В то же время Трамп без лишней публичности пытается отсекать российский нефтяной экспорт и создавать для него проблемы своими санкциями в отношении Индии и Китая. Цена российской нефтяной экспортной смеси сейчас уменьшается. Поэтому это означает, что следующий год будет для России сложнее. Кроме того, это удары, которые мы наносим и по НПЗ, и по той инфраструктуре, которая обеспечивает экспорт нефти», — рассказал экс-министр.

По его словам, ключевая цель заключается в том, чтобы лишить российский режим финансовых ресурсов для ведения войны еще на год или полтора, ограничить пространство для маневра и заставить Путина перейти к настоящим переговорам, а не выдвигать очередной набор циничных ультиматумов.

Когда может разрушиться экономика России?

Экс-глава МИД Украины отметил, что предсказать, как долго сможет продержаться российская экономика, крайне сложно. Это зависит от стоимости нефти, других экспортных товаров России и ряда дополнительных факторов. В то же время он обратил внимание на показательный аспект деятельности российского теневого флота, который используется не только для транспортировки нефти.

«На него устанавливают дроны, пытаются их потом выпускать далеко от побережья, а потом портить жизнь многим европейским странам. По моему мнению, противодействовать этому флоту — это не только отсекать Россию от денег, а для Европы беспокоиться о собственной безопасности. Поэтому должна быть новая, более проактивная стратегия», — подчеркнул Климкин.

В то же время Россия сохраняет способность искать альтернативные пути обхода санкций. Именно поэтому сложно утверждать, что она полностью потеряет возможность экспортировать нефть и получать финансовые ресурсы для продолжения войны.

К слову, накануне пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила об «уверенном движении вперед» в переговорах с США по войне в Украине, несмотря на медленный темп диалога. Она отметила положительную динамику в коммуникации с Вашингтоном, однако обвинила страны Западной Европы в попытках «торпедировать» эти договоренности и мешать урегулированию конфликта.

По мнению британского аналитика Скотта Лукаса, Путин не готов к компромиссам и стремится расколоть Украину, поэтому война закончится не скоро. По словам эксперта, единственный способ остановить агрессию — это полное исчерпание экономических ресурсов Кремля для продолжения войны. Диктатор прекратит боевые действия только тогда, когда больше не сможет финансировать оккупационную армию.