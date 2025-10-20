России будет несладко в 2026 году: Зеленский ошарашил прогнозом об экономике

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

В России в 2026 году будет значительный бюджетный дефицит размером почти 100 млрд долл. Проблем у Москвы «действительно стало больше».

Об этом сообщил сообщил президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время встречи с журналистами 19 октября.

«Уже сейчас мы считаем, что в следующем году Россия будет иметь значительный дефицит — почти 100 миллиардов долларов. Мы видели документы — месяц назад эта цифра составляла 71 миллиард, но мы видим, что проблем у них действительно стало больше«, — заявил Зеленский

Он также добавил — для Украины станет помощью, если Индия действительно начнет покупать меньше энергоносителей у России.

Напомним, 17 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Индия прекратит покупать российскую нефть, уже уменьшив объемы ее закупки до 38%. В то же время он также сказал, что Венгрия находится в сложной ситуации и не может отказаться от нефти из РФ, поскольку имеет только один нефтепровод и не имеет выхода к морю, что затрудняет поиск альтернативных источников.

К слову, впервые с начала полномасштабного вторжения Россия уменьшает военные расходы: в 2026 году на оборону планируют выделить около 156 млрд долл. (против 163 млрд в 2025-ом). По данным The New York Times, это связано с сокращением доходов от нефти и газа из-за санкций и снижения цен. Для компенсации дефицита РФ повышает налоги, что ударит по потребительскому спросу.