России дадут отпор: Сибига рассказал, зайдут ли в Украину иностранные войска после подписания мира
Ряд государств уже выразили готовность разместить свои военные контингенты в Украине для обеспечения безопасности, но есть условие, чтобы этот сценарий стал возможным.
Размещение иностранных военных в Украине рассматривается как ключевой элемент сдерживания России после подписания мирных соглашений.
Механизм действия будущих гарантий безопасности и роль международных партнеров в их обеспечении разъяснил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью изданию LB.ua.
Кто готов послать войска
По словам Сибиги, уже сформировался круг партнеров, готовых физически обеспечить безопасность Украины.
«Есть несколько государств, кстати, и вне Европейского Союза… они тоже будут готовы, но, опять же, с привязкой к перемирию, к завершению боевых действий. Только тогда можно ждать размещения контингента», — подчеркнул министр.
Он подчеркнул, что наличие иностранных контингентов станет «дополнительным мотивационным фактором для инвесторов» и гарантией для бизнеса, что война не вернется.
Позиция США
Отдельно министр прокомментировал роль Соединенных Штатов. Вашингтон придерживается четкой позиции: американских солдат на украинской земле не будет.
«В „Boots on the ground“ [наземных операциях — ред.] США не будут участвовать… но будут принимать в смысле оказание поддержки контингентам из стран ЕС», — уточнил Сибига.
То есть, Америка будет обеспечивать логистику или финансирование миссий других стран.
Что будет, если Россия снова нападет
На вопрос, вступят ли партнеры в прямую войну, если после подписания мира Россия нанесет новый удар, Сибига ответил утвердительно. Он верит, что механизм сработает подобно 5-й статье НАТО.
«Цель этих гарантий — чтобы мы понимали роль каждого участника каждого государства в отпоре. Чем она сможет помочь Украине во время Х, если она наступит», — отметил дипломат.
Андрей Сибига добавил, что в двусторонних соглашениях четко прописывается, какое оружие и в какие сроки будет предоставлено немедленному ответу агрессору.
Напомним, дипломатические усилия Украины по завершению войны вошли в наиболее интенсивную фазу. По словам Сибиги, в переговорном процессе появилась новая динамика, и это кульминационный момент в мирных инициативах Киева с начала полномасштабного вторжения.