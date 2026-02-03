России дадут отпор: Сибига рассказал, зайдут ли в Украину иностранные войска после подписания мира

Министр иностранных дел Андрей Сибига / © Facebook/Министерство иностранных дел Украины

Размещение иностранных военных в Украине рассматривается как ключевой элемент сдерживания России после подписания мирных соглашений.

Механизм действия будущих гарантий безопасности и роль международных партнеров в их обеспечении разъяснил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью изданию LB.ua.

Кто готов послать войска

По словам Сибиги, уже сформировался круг партнеров, готовых физически обеспечить безопасность Украины.

«Есть несколько государств, кстати, и вне Европейского Союза… они тоже будут готовы, но, опять же, с привязкой к перемирию, к завершению боевых действий. Только тогда можно ждать размещения контингента», — подчеркнул министр.

Он подчеркнул, что наличие иностранных контингентов станет «дополнительным мотивационным фактором для инвесторов» и гарантией для бизнеса, что война не вернется.

Позиция США

Отдельно министр прокомментировал роль Соединенных Штатов. Вашингтон придерживается четкой позиции: американских солдат на украинской земле не будет.

«В „Boots on the ground“ [наземных операциях — ред.] США не будут участвовать… но будут принимать в смысле оказание поддержки контингентам из стран ЕС», — уточнил Сибига.

То есть, Америка будет обеспечивать логистику или финансирование миссий других стран.

Что будет, если Россия снова нападет

На вопрос, вступят ли партнеры в прямую войну, если после подписания мира Россия нанесет новый удар, Сибига ответил утвердительно. Он верит, что механизм сработает подобно 5-й статье НАТО.

«Цель этих гарантий — чтобы мы понимали роль каждого участника каждого государства в отпоре. Чем она сможет помочь Украине во время Х, если она наступит», — отметил дипломат.

Андрей Сибига добавил, что в двусторонних соглашениях четко прописывается, какое оружие и в какие сроки будет предоставлено немедленному ответу агрессору.

Напомним, дипломатические усилия Украины по завершению войны вошли в наиболее интенсивную фазу. По словам Сибиги, в переговорном процессе появилась новая динамика, и это кульминационный момент в мирных инициативах Киева с начала полномасштабного вторжения.