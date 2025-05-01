Сенатор-республиканец Линдси Грэм / © Associated Press

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В США 72 сенатора поддерживают законопроект, предусматривающий «разрушительные» новые санкции против России и введение тарифов против стран, покупающих ее нефть, газ и другие ключевые товары. Эти ограничения могут быть введены, если президент РФ Владимир Путин не приступит к серьезным переговорам о завершении войны в Украине.

Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, сообщает Bloomberg.

Согласно проекту закона, санкции предусматривают введение 500% тарифа на импорт из стран, покупающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Остальные меры будут запрещать гражданам США покупать российский государственный долг.

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«Цель — помочь президенту (США — ред.)», — заявил Грэм.

«Он (Трамп) говорил о своем разочаровании. Я хочу, чтобы война завершилась путем переговоров — достойно и справедливо. Я считаю, что Трамп — самый лучший человек для достижения этой цели, но эти санкции демонстрируют позицию Сената: мы видим главного виновника в России», — высказался сенатор.

Грэм подчеркнул, что Путин «совершит огромную ошибку, если попытается перехитрить Трампа, поэтому этот законопроект — это инструмент в ящике Трампа».

«Когда президент Трамп решит, что наступил тупик, тогда и ожидайте действий», — заметил сенатор.

Он заверил, что у нее есть достаточно поддержки также в Палате представителей, чтобы вынести законопроект о санкциях и пошлинах на голосование там.

По словам Грэма, Путин в конце концов будет вынужден выбирать между переговорами с Трампом о завершении войны и полным «уничтожением» российской экономики.

Напомним, после атак России по Украине Трамп предположил, что Путин, возможно, не хочет останавливать войну и просто обманывает президента США. Глава Белого дома допустил возможность введения дополнительных санкций против России. А накануне уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк заявил, что американские партнеры готовят новые санкции против РФ: собирают информацию о механизмах противодействия деятельности «теневого флота» и ОПК.