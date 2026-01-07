- Дата публикации
России могут "открутить нос": Зеленский прокомментировал упрямство Кремля в переговорах
Представитель администрации президента США Дональда Трампа проговаривают с россиянами различные варианты мирного урегулирования войны в Украине.
Упрямство военно-политического руководства России, которое проявляет неуступчивость и «крутит носом» в переговорах с США по мирному урегулированию войны в Украине, может иметь негативные последствия для Кремля.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с журналистами.
«Пока что Россия крутит носом, но партнеры у нас достаточно сильные, некоторые из них особенно, и могут нос открутить, если захотят», — сказал он, комментируя позицию российской стороны.
По словам Зеленского, представители администрации президента США Дональда Трампа ведут переговоры с россиянами и «проговаривают различные варианты» мирного урегулирования войны в Украине.
Напомним, ранее президент Зеленский отметил, что украинская сторона системно готовится к переговорами делает все для продвижения мирного процесса, несмотря на информационное давление со стороны РФ.
Отдельно украинский лидер отметил попытку Кремля сорвать мирные переговоры путем распространения фейка о якобы атаке дронов на резиденции президента РФ в Валдае.
Как сообщалось ранее, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия пересмотрит свою переговорную позицию после якобы атаки Украины на государственную резиденцию президента Путина в Новгородской области.
В то же время по результатам диалога с украинским коллегой Трамп заявил о существенном приближении к окончанию войны, оценив финализацию договоренностей в 95%. Американский лидер подтвердил, что провел комплексные консультации с ключевыми союзниками в Европе и имел разговор с Путиным.