«России нужен не Донбасс, а уничтожение Украины»: Буданов о том, почему выборы во время войны являются ловушкой

«Повторим 1918 год»: Буданов об угрозе выборов во время войны

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Любые попытки расшатать политическую ситуацию во время открытой войны с Россией могут привести к потере украинской государственности.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук для проекта «Мосейчук+», комментируя вопрос о возможном проведении выборов.

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По мнению Буданова, проведение выборов во время войны является проблемой.

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«Начиная с сугубо юридической стороны, но впоследствии можно, что доказано в нашей стране, найти выход. Завершая абсолютно практические вопросы», — сказал он.

Буданов напомнил о негативных событиях, произошедших в Украине в 1918 году, когда молодое Украинское государство потеряло свою только что обретенную независимость.

«И что тогда произошло? Появилось несколько одновременных лидеров, каждый из которых претендовал на то, что он единственный, правильный, имеет единственное знание, что делать, единственный способный привести изменения и сделать что-то хорошее для Украины и общества», — отметил глава ОП.

Он подчеркнул, что такие действия разорвали Украину, и она была поглощена Россией.

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«Это просто исторический факт. И дальше уже появились все эти наши деятели, действовавшие в экзиле, думавшие, как там не потерять до конца украинское сознание. Но ведь есть факт — государственность была потеряна. Государство было потеряно. Именно из-за таких событий», — сказал Буданов.

Он призвал украинцев извлечь уроки из этих исторических событий и серьезно над ними задуматься.

«Все то же (сейчас — Ред.). Общество требует таких, я бы сказал, не эволюционных, а революционных перемен во время открытой войны. Последний раз мы попытались это сделать именно тогда (в 1918 году — Ред.). Чем все это закончилось — пусть почитают», — подчеркнул руководитель ОП.

Буданов напомнил, что у Украины есть открытый враг, который поставил себе целью уничтожение государственности. Он убежден, что России не нужен Донбасс.

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«Повторяю, ни о каком Донбассе речи не идет. Просто, скажем так, пункт с планами. Ближайшая задача. Речь идет об уничтожении государственности со стороны РФ. Это самое главное, что нам нужно помнить. Если в таких условиях мы начнем разрывать государство изнутри, а я бы даже сказал, продолжим попытку разрывать государство середину, мы четко повторим события 1918 года. Один в один. И так потом появится лидер, который будет любить Украину в западном мире», — подытожил Кирилл Буданов.

Напомним, 18 августа в своем видеообращении бывший министр обороны Михаил Федоров призвал найти безопасные и законные механизмы проведения выборов в Украине даже в условиях войны.

В Офисе президента считают, что выборы во время войны могут стать инструментом для внутренней дестабилизации Украины и вмешательства России.

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