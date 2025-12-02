России нужна жертва: Портников назвал главную опасность переговоров

Владимир Путин. / © Associated Press

Главная опасность переговорного процесса – дезориентация общества. Что важно – не только украинского.

Такое мнение высказал публицист Виталий Портников в Facebook.

"Реальность, между тем, не в этих переговорах, а в той констатации, с которой выступил один из самых приближенных кремлевских политических экспертов Федор Лукьянов. Его рекомендация сводится к тому, что продолжение боевых действий Россией является наиболее убедительным аргументом в текущей геополитической ситуации. И, как ни странно,"

Портников отмечает: если Россия перестанет воевать, на нее перестанут обращать внимание. Так, пояснил он, было в 1990-х, когда происходили расширения НАТО, а Россия проиграла цивилизационное соревнование. Москва отвлекла от Европы, стала протекторатом Китая. По словам Портникова, РФ важна миру только тогда, когда она выступает в роли агрессора.

"К нашему несчастью, в Кремле это прекрасно понимают. Поэтому воевать не перестанут до того момента, пока у России есть для этого экономические и демографические возможности. Поэтому на вопрос - сколько же это будет продолжаться, ответ прост и ясен: столько, сколько у России эти возможности будут", - убежден он.

Публицист отмечает, что России нужна жертва, чтобы ее замечали. Украина, объясняет он, "очень выгодная жертва, потому что с ее увлечением создается вероятность восстановления империи".

"Неуместно в этой связи и сравнение с двумя мировыми войнами, которые продолжались определенное время и завершались миром. Прежде всего потому, что на самом деле весь период 1914-1945-го годов был военным периодом, просто с двумя огромными вспышками. Это уже не четыре года, а 30. Мы с вами сейчас только в мире и сейчас только в один и тот же период. Мы с вами сейчас только в один и тот же период. осторожно надеяться, что больше 30 лет он не продлится”, - подытожил Виталий Портников.

Напомним, ранее Портников заявлял о том, что Владимир Путин рассматривает войну не только как борьбу за территории , но и как инструмент «окончательного решения украинского вопроса». Также, считает публицист, Украина нужна диктатору РФ как «огромная военная база», чтобы разместить ракеты поближе к Европе.

Президенту США Дональду Трампу невыгодно, чтобы Украина исчезла с геополитической карты мира, говорит Портников. Это ведь станет ударом по имиджу Штатов.