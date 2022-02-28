"России придется ответить за свое поведение в Гааге": постпред Украины рассказал об особенностях Международного суда ООН

Украина добивается проведения экстренного слушания и постановления суда о том, что Россия должна прекратить свое незаконное нападение на Украину
Украина подала иск против Российской Федерации в Международный суд ООН с просьбой объявить определение о временных мерах против России.
Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза, который рассмотрел вопрос о проведении специальной сессии Генассамблеи по поводу российской войны против Украины, — пишет Укринформ.
"Украина добивается проведения экстренного слушания и постановления суда о том, что Россия должна прекратить свое незаконное нападение на Украину. России придется ответить за свое поведение в Международном суде в Гааге", — сказал Кислица.
Согласно процедуре, суд должен установить, что агрессия России против Украины основывается на лжи и грубом нарушении международного права и должна быть остановлена.
По мере того как украинский народ будет продолжать мужественно противостоять российской агрессии, ложь России будет разоблачаться все больше, как пренебрежение Москвой к международному праву, добавил Кислица.
"Украина привлечет Россию к ответственности", — подчеркнул он.
Кислица сообщил, что по данным министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, за три дня войны во время обстрелов было убито 16 детей. 26 февраля умерла 7-летняя девочка, получившая тяжелые ранения при обстреле детского сада "Солнышко" в городе Ахтырке. В тот же день в результате обстрела Национальной детской больницы "Охматдит" в Киеве погиб ребенок и двое получили ранения, напомнил постпред.
Украинские дети рождаются в бомбоубежищах, добавил он.
Постпред сообщил, что довел эти ужасные факты до сведения ЮНИСЕФ и просил немедленно отреагировать на ситуацию, дать надлежащую квалификацию действиям Российской Федерации и принять все возможные меры для пресечения дальнейших смертей и насилия в отношении детей в Украине из-за российской агрессии.
Кислица также отметил, что российский план блицкрига провалился, и «кровавое и безумное российское руководство отдает приказ о массированном обстреле жилых районов, объектах критической инфраструктуры и хранилищ опасных материалов как месть за устойчивость и сопротивление Украины».
По словам постпреда, большую тревогу вызывает открытый ядерный шантаж президента России. Мир должен отнестись к этой угрозе очень серьезно, заметил он.
Украина осуждает Беларусь, активно участвующую в вооруженной агрессии против Украины. С начала российской агрессии эта страна обеспечила на своей территории наступление России. Аэропорт Житомира был поражен ракетами «Искандер», запущенными с территории Беларуси, рассказал Кислица членам Совбеза.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 27
- вертолеты — 26
- танки – 150
- боевые бронированные машины – более 70
- пушки – 50
- ЗРК "Бук" -1
- "Грады" — 4
- автомобильная техника — 30
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2-2
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 4500 убитыми и ранеными (1500 убитых и 3000 раненых)
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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