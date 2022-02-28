"России придется ответить за свое поведение в Гааге": постпред Украины рассказал об особенностях Международного суда ООН

"России придется ответить за свое поведение в Гааге": постпред Украины рассказал об особенностях Международного суда ООН

Украина добивается проведения экстренного слушания и постановления суда о том, что Россия должна прекратить свое незаконное нападение на Украину

Украина подала иск против Российской Федерации в Международный суд ООН с просьбой объявить определение о временных мерах против России.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза, который рассмотрел вопрос о проведении специальной сессии Генассамблеи по поводу российской войны против Украины, — пишет Укринформ.

"Украина добивается проведения экстренного слушания и постановления суда о том, что Россия должна прекратить свое незаконное нападение на Украину. России придется ответить за свое поведение в Международном суде в Гааге", — сказал Кислица.

Согласно процедуре, суд должен установить, что агрессия России против Украины основывается на лжи и грубом нарушении международного права и должна быть остановлена.

По мере того как украинский народ будет продолжать мужественно противостоять российской агрессии, ложь России будет разоблачаться все больше, как пренебрежение Москвой к международному праву, добавил Кислица.

"Украина привлечет Россию к ответственности", — подчеркнул он.

Кислица сообщил, что по данным министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко, за три дня войны во время обстрелов было убито 16 детей. 26 февраля умерла 7-летняя девочка, получившая тяжелые ранения при обстреле детского сада "Солнышко" в городе Ахтырке. В тот же день в результате обстрела Национальной детской больницы "Охматдит" в Киеве погиб ребенок и двое получили ранения, напомнил постпред.

Украинские дети рождаются в бомбоубежищах, добавил он.

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Постпред сообщил, что довел эти ужасные факты до сведения ЮНИСЕФ и просил немедленно отреагировать на ситуацию, дать надлежащую квалификацию действиям Российской Федерации и принять все возможные меры для пресечения дальнейших смертей и насилия в отношении детей в Украине из-за российской агрессии.

Кислица также отметил, что российский план блицкрига провалился, и «кровавое и безумное российское руководство отдает приказ о массированном обстреле жилых районов, объектах критической инфраструктуры и хранилищ опасных материалов как месть за устойчивость и сопротивление Украины».

По словам постпреда, большую тревогу вызывает открытый ядерный шантаж президента России. Мир должен отнестись к этой угрозе очень серьезно, заметил он.

Украина осуждает Беларусь, активно участвующую в вооруженной агрессии против Украины. С начала российской агрессии эта страна обеспечила на своей территории наступление России. Аэропорт Житомира был поражен ракетами «Искандер», запущенными с территории Беларуси, рассказал Кислица членам Совбеза.