Россия 37 лет не могла: Трамп похвастался новым дипломатическим успехом
Дональд Трамп заявил о своем дипломатическом успехе в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией.
Президент США Дональд Трамп напомнил о своем дипломатическом успехе в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией. В августе 2024 года лидеры стран подписали мирное соглашение, которое положило конец 37-летнему конфликту за Нагорный Карабах.
Об этом он сообщил на брифинге.
Во время пресс-конференции Трамп отметил, что многолетний конфликт был очень сложным для разрешения.
«Война продолжалась 37 лет, и лидеры говорили: 'Мы не верили, что это можно решить'. Россия пробовала, все пробовали. Ситуация была сложная, но мы справились и добились результата», — сказал Трамп.
Напомним, 8 августа, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Белом доме мирную декларацию при посредничестве президента США Дональда Трампа.
Ранее сообщалось, что отношения между Россией и Азербайджаном обострились из-за краха влияния Кремля на Кавказе.
Мы ранее информировали, что Азербайджан больше не зависит от России, поэтому Москва не сможет влиять на Баку.