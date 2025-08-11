Россия 37 лет не могла: Трамп похвастался новым дипломатическим успехом

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп напомнил о своем дипломатическом успехе в урегулировании конфликта между Азербайджаном и Арменией. В августе 2024 года лидеры стран подписали мирное соглашение, которое положило конец 37-летнему конфликту за Нагорный Карабах.

Об этом он сообщил на брифинге.

Во время пресс-конференции Трамп отметил, что многолетний конфликт был очень сложным для разрешения.

Реклама

«Война продолжалась 37 лет, и лидеры говорили: 'Мы не верили, что это можно решить'. Россия пробовала, все пробовали. Ситуация была сложная, но мы справились и добились результата», — сказал Трамп.

Напомним, 8 августа, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Белом доме мирную декларацию при посредничестве президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что отношения между Россией и Азербайджаном обострились из-за краха влияния Кремля на Кавказе.

Мы ранее информировали, что Азербайджан больше не зависит от России, поэтому Москва не сможет влиять на Баку.